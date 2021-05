Elhunyt az FIA egykori elnöke, Max Mosley

Mosley maga is amatőr versenyző volt, többek között részt vett azon a hírhedt 1968-as Formula 2-es versenyen a Hockenheimringen, amelyen életét vesztette Jim Clark

Mosley a March Engineering társalapítójaként került a Forma-1-be, és mint jogász, ekkor lett a Forma-1-es konstruktőrök szövetségének tanácsadója, és részt vett az első Concorde egyezmény tető alá hozásában is.

1986-tól már a konstruktőrök szövetségének elnöke volt a FISA-n beül, majd 1991-ben lett a Nemzetközi Autósport Szövetség elnöke. A FISA átszervezése után 1993-tól már az FIA elnöke volt.

Mosley-nak óriási szerepe volt a közúti és a versenyautók biztonságosabbá tételében, amelyben óriási szerepet játszott Ayrton Senna és Roland Ratzenberger halála az 1994-es imolai fekete hétvégén. Mosley nevéhez fűződik az Európai Új Autó Értékelő Program, azaz az Euro NCAP töréstesztjének megalapítása, amely az új sztenderdé vált azóta.

Az F1-ben Mosley nevéhez fűződik a HANS nyakvédő bevezetése, valamint az autók töréstesztjeinek folyamatos szigorítása.

Mosley hosszú karrierjét azonban nem kímélték a botrányok sem. Részben az ő döntése után tartották meg a 2005-ös indianapolisi versenyt, annak ellenére, hogy a Michelin gumit használó csapatok már korábban jelezték, hogy bojkottálni fogják a versenyt, valamint részben miatta kapott a McLaren minden korábbinál nagyobb, 100 millió dolláros bírságot a 2007-es kémbotrány után.

Mosley karrierjét az FIA élén azonban a News of the World által lehozott magánéleti szexbotránya törte ketté, és hiába nyerte meg a bulvárlap ellen a pert, 2009 végén bejelentette, hogy nem indul újra az FIA elnökválasztásán.

Mosley életét tavaly filmesítették meg, azonban a koronavírus-járvány miatt még nem mutatták be a kész filmet. A filmről Mosley tavaly még úgy nyilatkozott, hogy „minden benne van, a News of the World botrány is, és az is, ami azóta történt. Bernie (Ecclestone) interjúja különösen érdekes, mert kiderül, hogy ő kinek az oldalán állt, amikor ez az egész kiderült.”

„Valaki megkérdezte, hogy benne lesz-e az is, hogy Hitler vendég volt a szüleim esküvőjén. Természetesen igen. Ha én csinálnám a filmet, két dolgot is kivágnék belőle, de akkor elvesztené a film az értelmét – függetlennek kell lennie.”

„Olyan, mintha egy családtagomat, egy testvéremet veszítettem volna el” – nyilatkozta Bernie Ecclestone a BBC-nek Mosley halálhíre után. „Rengeteget tett a motorsportokért, de az autóiparért is, és nagy szerepe volt abban, hogy biztonságos autókat készítettek az emberek.”