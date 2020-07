Egy nagyon emlékezetes akciójelenet a Brit Nagydíjról: Pérez igen közel volt...

A 2018-as Brit Nagydíj sem volt túl sikeres Sir Frank Williams csapatának. A csapat akkoriban továbbra is a gödör legalján volt, és nem találták a kiutat. Még csak kisebb pozitív jelek sem voltak arra vonatkozólag, hogy a közeljövőben el tudnának mozdulni az utolsó helyekről.

Silverstone-ban az akkori két pilóta, Lance Stroll és Szergej Szirotkin is egy igen lassú autóban ült. Az időközben a Racing Pointhoz szerződött kanadai és a kategóriából kikerült orosz újonc sokat panaszkodott a vezethetőségre.

A gyors kanyarokkal teletűzdelt aszfaltcsík nem feküdt a Williamsnek, ami után jól tudták, hogy sokat nem várhatnak maguktól. A megtett kilométerekre azonban nagy szükségük volt, hogy adatokat szerezzenek.

A futamot a hátsó szárnyak cseréje miatt Stroll és Szirotkin is a bokszutcából kezdte meg, de nem sok kellett ahhoz, hogy még a pályára se érjenek ki. Pérez a Force Indiával egy igen látványos jelenetet mutatott be, aminek most az onboard felvételeit is megnézhetjük a 2018-as Brit Nagydíjról.

Pérez akciójelenete a rajtot követően a Force Indiával

