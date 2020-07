100 kilométeres tesztet tarthat a Ferrari a brit F1-es futamok között

Az SF1000 messze nincs a legjobb autók között, bár az érezhető, hogy van még benne potenciál, de az olaszok egyelőre nem tudják kihozni belőle. Ez pedig sok pontjukba kerül, és a reális képet tekintve nincs esélyük a bajnoki címre.

Sőt, az is nagy kihívást jelenthet, hogy ott legyenek a TOP-3-ban, mivel a Red Bull mellett a Racing Point is nagyon gyors, emellett a McLaren is képes problémát okozni. A Ferrarinak közben 2021-re is figyelnie kell, nem engedhetik el teljesen a szezont.

Nyilvánvalóan javarészt 2022-re koncentrálnak, és arra, hogy ebből az évből a lehető legtöbbet hozzák ki, akárcsak azt SF1000-ből, mivel a kasztni ugyanaz marad a következő szezonra. A fejlesztési és a tesztkorlátozások pedig csak nehezítik a képet.

A Ferrarinak még van egy nem felhasznált 100 kilométeres forgatási napja, ami kvázi egy tesztnapnak felel meg. Ez rendkívül fontos számukra. A következő hét szerdán tervezik felhasználni ezt a 100 kilométeres forgatási napot.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 and Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

A privát teszt tehát a két silverstone-i futam között lesz. A körözgetésen csak a Pirelli demonstrációs abroncsait használhatják, amik nem relevánsak az aktuális versenykeverékkel. Ezeket a gumikat vetik be a különböző marketingeseményeken.

Emellett természetesen mindez arra is jó lehetőséget nyújt, hogy teszteljék az aktuális fejlesztéseket, módosításokat. Emiatt több mint valószínű, hogy ez nemcsak egy egyszerű marketingnap lesz a Ferrarinál.

Kérdés, hogy a Ferrari mikor használja fel a fejlesztési zsetonjait, amik szintén korlátozott számban érhetőek el. Ha rosszul sülnek el a fejlesztések, akkor a zsetonok odavesznek. Nem kizárt, hogy a módosítások már az első brit futam előtt meg fognak történni.

Ez ideális lenne, mivel két hétig lesznek ugyanazon a helyszínen, így nagyon sok időt kaphatnának a fejlesztések tesztelésére, és a módosítások, a különböző összehasonlítások elvégzésére. Mindenki abban bízik, hogy az autó folyamatos megismerésével és az új fejlesztésekkel a Ferrari közelebb kerülhet.

