Domenicali: az F1 bizonyíthatja, hogy nem kizárólag az elektromosságé a jövő

Az F1-ben már 2014 eleje óta V6-os turbómotorok vannak, miután lecserélték a hagyományos V8-as szívómotorokat, annak érdekében, hogy relevánsabb lehessen a technológia az utcai autógyártás számára.

Ugyan a hibridet tartják nagyrészt a megfelelő útnak az F1-ben, de a kiugróan magas költségek, valamint a jelenlegi erőforrásrendszerek összetettsége miatt folyamatos kritika is éri ezt a motorformulát.

Az erőforrások következő generációját jelen esetben 2026-ban tervezik bevezetni, de úgy tűnik, hogy talán már 2025-re is előrehozhatják azt, a cél pedig egy egyszerűbb és olcsóbb megoldás lenne.

Miközben az F1 fokozottan elkezdett odafigyelni a fenntarthatóságra és a környezetre gyakorolt hatásokra, Domenicali úgy érzi, hogy a sorozat remek platformja lehetne a hibrid technológiának, megmutatva a gyártóknak, hogy van másik alternatíva is az elektromosság mellett.

„A fenntarthatóságot látni lehet a CO2 kibocsátáson és még sok ehhez kapcsolódó dolgon, de koncentráljunk a technológiára. A Forma–1 szerintem meg tudja mutatni, hogy nem csak az elektrifikálás lehet a járható út az autóipar világában” – mondta az olasz a Sky Sports F1-nek.

„Úgy gondolom, hogy a hibridek előtt remek út, illetve remek jövő áll. A sorozatnak azt kell megmutatnia a gyártók felé, akik invesztálni szeretnének, hogy más módon is lehet fenntartható technológiát megalkotni.”

„Én a továbbiakban erre szeretném felhívni a csapatok és a gyártók figyelmét, és a költségek is fontos szerepet kapnak.” Az F1-ben jelenleg négyen gyártanak erőforrásokat, de a Honda a szezon végeztével kivonul.

Domenicali szerint ugyan az F1-es motorok technológiája és hatékonysága már most is eléggé vonzó lehet, a sorozatnak mégis biztosítania kell, hogy a jövőbeli megoldások is relevánsak lesznek az utcai autógyártás szempontjából.

„Meg kell győződnünk arról, hogy a későbbiekben használt hibrid technológia releváns legyen az utcai autók számára, de ugyanakkor egy teljesen eltérő befektetési és költségvetési alapról induljon az egész.”

„Nem lehetséges, hogy egy F1-es erőforrás olyan sokba kerüljön, mint amennyibe most kerül. Véleményem szerint sokat lehetne ezen javítani.”

„Az egyik nagy célunk az, hogy be szeretnénk vonni a csapatokat és a motorgyártókat is abba, hogy már az új szabályoknál hamarabb megpróbálják kitalálni, hogy milyen legyen az új formula.”

„Biztosítanunk kell, hogy ezek a kérdések is részét képezzék a napirendi pontoknak. Biztos vagyok abban, hogy meg tudjuk csinálni” – zárta optimistán mondandóját Stefano Domenicali.

