Brawn: sok tekintetben 2020 volt a Forma-1 történetének egyik legjobb éve

A koronavírus-járvány minden egyes ember életét megnehezítette 2020-ban, nemzetközi sportként pedig kisebb csoda volt, hogy a Forma-1-es szezon el tudott indulni. Ehhez a versenynaptár teljes átszervezéséhez volt szükség, ami lehetőséget adott több európai pálya beugrására, úgy, mint Imola, Portimao, Isztambul Park, Nürburgring, ami Brawn szerint is nagy siker volt a szurkolók között:

„Ez szinte biztosan egy olyan dolog lesz, amit meg fogunk fontolni a jövőre nézve: érdemes-e komolyan elgondolkodni a különböző pályák rotációjáról?” – nyilatkozta Ross Brawn a RaceFans-nek adott interjújában.

„Szintén nagyon népszerű volt az, hogy különböző győztesek voltak a szezon során, nem volt minden olyan monoton, ami újabb lökést adott ahhoz, hogy a versenyzést szorosabbá tegyük a jövőben, amit kevésbé jellemez egy csapat dominanciája.”

„Ettől függetlenül ne értsenek félre, továbbra is azt szeretnénk, hogy az nyerjen, aki a legjobb munkát végzi, de azt is látni szeretnénk, hogy több csapat is sikert arat. Az, hogy több győztes is volt idén, több területen is erős számokat tett lehetővé; a digitális médiában ez volt az eddigi legerősebb évünk.”

A 2020-as szezon egyik különlegessége volt az imolai két napos versenyhétvége is, amit Brawn szerint érdemes volt kipróbálni, és felvetette annak is a lehetőségét, hogy a jövőben egy szezonon belül különböző formátumú versenyeket tartsanak.

„Nekünk is egyensúlyoznunk kell a megfelelő pályák, a megfelelő események között. A szervezők kedvelik a háromnapos programot, ez jól illeszkedik a pénzügyi terveikhez. Tavaly ezek a modellek a fejük tetejére állnak, szóval nem jelentett problémát a kétnapos program. Óriási változtatás lenne azonban, hogy ha ezt az egész szezonra kiterjesztenénk, és nincsenek ilyen terveink.”

„Azt szívesen látnám, ha egyes versenyhétvégéken eltérő formátumokat látnánk, amiket később kielemezhetünk majd. Ez talán új helyszíneket szerettetne meg a rajongókkal, és talán tetszene az újaknak is. Nem akarjuk elidegeníteni a már meglévő táborunkat, hűségesek vagyunk hozzájuk, de ha találnák még egy pár módot arra, hogy további embereket fogjunk meg, abból mindenki profitálna.”

„Ennek ellenére továbbra is a teljesítményelvűségnek kell érvényesülnie. Törökország nagyszerű példa volt erre” – mondta Brawn a szokatlanul csúszós isztambuli pályáról. „Volt egy pár negatív komment a tapadás hiánya miatt, de az volt az év egyik legjobb versenye, nagyon érdekes volt látni, ahogyan a tapasztaltabb pilótáknak is küzdenie kellett.”

