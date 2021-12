Cunoda: „Ez a hétvége visszaadta az önbizalmam”

Az idényzáró helyszínén úgy tűnik, eddig a japán újonc viszi az AlphaTauri szekerét. Már a szabadedzések során is több jó körrel vétette észre magát, és úgy tűnt, akár az élmezőnyben is zárhat az időmérőn.

Ez végül nem jött neki össze, de Cunoda így is úgy érzi, hogy a hétvégén mutatott teljesítménye révén kezdi visszanyerni a korábban megtépázott önbizalmát. A nyolcadik helyen végző versenyző örömmel foglalta össze napját.

„Ez eddig egy jó hétvége volt, de persze egy kicsit kár érte, hogy a Q3-ban picivel lementem a pályáról, mert az egy jó kör volt, főleg úgy, hogy nem használtam mások szélárnyékát” – kesergett Cunoda az első próbálkozása miatt, amelyet egy minimális pályaszélesítés miatt töröltek, pedig azzal vélhetően előrébb végzett volna.

„Ez a hétvége visszaadta az önbizalmam, és ez a pályán is látszik. A bahreini futam óta már magabiztosabb vagyok, ez pedig igazán pozitív. A Q2-es körömnek is örültem, amely lehetővé teszi, hogy a közepesen kezdjem meg a futamot. Mindenképpen jó így lezárni a szezont, most már csak holnap kell összehozzam, amikor igazán számít.”

Csapattársával ellentétben Gasly közel sem lehetett elégedett, hiába mutatott ő is remek tempót a hétvége korábbi részében. A franciának egy 12. hely jött csak össze, ráadásul a lágy keveréken. „Ma túl lassúak voltunk a Q3-hoz, már az elejétől küszködtünk, sokat buktam Jukihoz képest, és nem tudtuk megtalálni a megoldást.”

„Egész évben elképesztőek voltunk a kvalifikációkon, szóval meg kell néznünk az adatokat, hogy megértsük, mi ment félre, majd pedig holnapra remélhetőleg előállunk valamivel. Legalább megválaszthatom, hogy melyik gumin kezdek” – próbálta megtalálni az egyetlen pozitívumot napjában Gasly.

