Claire Williams arról, hogy miért a Dorilton Capital mellett döntöttek

Sokáig hihetetlennek tűnt, hogy a legendás Williams család egy napon hátat fordítson a Forma-1-nek, ám erre a sorsdöntő pillanatra tavaly szeptemberben, az Olasz Nagydíj alkalmával mégis sor került. Ennek eredményeként 739 futam után a család tulajdonában lévő Forma-1-es csapat a Dorilton Capital amerikai befektetési társaság kezébe került.

A család májusi eladási szándéka mögött több lényeges ok is meghúzódott. Ezek között szerepelt többek között az a 13 millió fontos veszteség, melyet az előző szezonban kénytelenek voltak elkönyvelni, továbbá a COVID-19 világjárvány negatív hatásai, valamint a főszponzor, ROKiT kiválása is nehéz helyzetbe sodorta az alakulatot.

A Williams egykori helyettes csapatfőnöke a New York Times egyik aktuális cikkében elmondta, hogy ezen tényezők mind hozzájárultak ahhoz, hogy az a bizonyos utolsó szög is belekerüljön a koporsóba.

„Amikor a járvány elkezdődött, a teljes képes át kellett tekintenünk, hogy miként tudunk újra versenyezni, illetve hogyan leszünk képesek talpon tartani a vállalkozásunkat a felzárkózás során.”

„Ez volt az a pillanat, hogy csak kapkodtunk a fejünket. Aztán jött a döntés, hogy vagy befektetőket kell találnunk, vagy el kell adnunk (a vállalatot). Nem volt más választásunk. Szó szerint mindent megtettünk volna ezért.”

A döntés, hogy eladják a csapatot, és ezzel együtt a Forma-1-től való elszakadást válasszák két fő elemen múlott. Az egyik a csapattal kapcsolatos, míg a másik sokkal személyesebb.

„Az elsődleges a csapat megmentése volt” – jelentette ki Williams. „Amikor azt mondom, hogy a csapat megmentése, akkor arra gondolok, hogy biztosítani akartuk az emberek számára a munkát, amit a csapat létezése, illetve túlélése jelentett volna.”

„Arról is szerettem volna megbizonyosodni, hogy édesapám pénzzel távozzon egyfajta jelképként a munkájára való tekintettel, nem mintha ez őt érdekelte volna. Az apám sosem vett ki egyetlen fillért sem a csapatból az évek során. Azt akartam, hogy legyen valami, amit felmutathat az örökségéért.”

Ennek ellenére meglehetősen sokan felkapták rá a fejüket, hogy egy befektetési társaságnak akarják eladni a csapatot, Williams mégis ragaszkodott ahhoz, hogy kellő körültekintés után a Dorilton Capital volt a legmegfelelőbb jelölt azok közül, akik érdeklődést mutattak a felvásárlás iránt.

„Mélyek a zsebeik, ami azt illeti” – jelentette ki Williams, arra utalva, hogy a Dorilton mögött sok pénz van. „Elegem volt a csapatból, illetve az emberekből is, akik benne voltak, valamint abból, hogy nem tudták megfelelően elvégezni a munkájukat, mert nem volt rá pénzünk, hogy mindezt lehetővé tegyük a számukra.”

„Sok-sok éven keresztül ezt mindig nagyon frusztrálónak és idegesítőnek találtam. Tudtam, hogy a Dorilton hajlandó pénzt áldozni a csapatra, hogy visszavezesse őket a rajtrács elejére. Az ő szenvedélyük, amit éreztem, nagyon hasonló ahhoz, amit a mi családunk érzett.”

„Óriási tisztelettel adóztak a Williams öröksége iránt, valamint hatalmas tiszteletet mutattak az apám irányába is, amit ő elért, és ezt nem akarták elpusztítani. Inkább építeni akartak köré, és az is fontos volt, hogy meg akarták tartani a nevet. Azt éreztem, hogy a Williams és az emberek számára is ők a megfelelő választás.”

