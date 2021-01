Gasly megnevezte Monza után a legjobb versenyeit

Pierre Gasly számára rendkívül nehezen indult a 2019-es szezon Max Verstappen oldalán, aminek eredményeként a Red Bull az idény felénél lecserélte Alexander Albonra. Gasly a 2020-as szezont régi csapatával, az AlphaTaurival kezdte meg, és sokak nagy meglepetésére remek teljesítményt nyújtott. A francia most azt is elmondta, hogy az idei volt pályafutása legjobb éve.

„Be kell vallanom, hogy a szezon elején arra számítottam, hogy minden sokkal nehezebb lesz” – adta hírül a Motorsport-Total.com Gasly gondolatait . „Amikor Barcelonában teszteltük az autót, volt néhány dolog, amivel nem voltunk kibékülve. Az aerodinamika oldalán, úgy hiszem, jelentős fejlődésen mentünk keresztül, és az első néhány versenyen a csapat sokat lépett előre.”

„A szezon természetesen később kezdődött Ausztriában, ami segített nekünk. Addigra már rendelkeztünk néhány fejlesztéssel. Ami a motorral kapcsolatos félelmeinket illeti, úgy gondolom, hogy most már nagyon versenyképesek vagyunk. A Honda nagyszerű munkát végzett az egész évben, a megbízhatóság remek volt.”

Még több F1 hír: Íme, így mutat Vettel zöldben!

Most, hogy a szezon véget ért, ráadásul a dolgok remekül mentek, Gasly azzal kapcsolatosan is kifejtette a véleményét, hogy szerinte ez volt pályafutása eddigi legnagyszerűbb éve. A francia azonban 2021-ről is szót ejtett, mely során nagy célokat tűz ki maga elé.

„Úgy hiszem, hogy 2020 volt a legjobb szezonom. Jobban teljesítettem, mint bármikor a korábbi évek során. Sokkal több tapasztalatom van már, és jobban tudom, hogy mire van szükségem, mit kérdezzek a körülöttem lévő emberektől, hogy a legjobbat hozzam ki belőlük. Jövőre szeretnénk egy újabb lépést tenni előre és jobban teljesíteni.”

Gasly természetesen kitért Monzára is, ahol megszerezte élete első futamgyőzelmét a Forma-1-ben. A francia nem okozott nagy meglepetést azzal, hogy ezt nevezte meg a legjobb versenyének a szezon során. Azonban nem ez az egyetlen futam, amelyet a „legjobbak” közé sorolt.

„Az első bahreini futam szintén az egyik legjobb versenyem volt, már ami az időmenedzsmentet illeti, illetve ott volt még Portimao, ami szintén kiemelkedő volt. Szóval nem könnyű csak egy helyszínt kiemelni, mert mindig más körülményekkel kellett megküzdeni, melyek más képességeket igényeltek.”

A Super Formula suzukai fordulójában négy autó próbálta együtt bevenni az 1-es kanyart, aminek eredményeként ketten a falban kötöttek ki.