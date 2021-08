Brazíliában 100%-ban biztosak abban, hogy idén megrendezhetik az F1-es versenyt, de a dátum még módosulhat

A 2020-as szezonban egyáltalán nem tudott az amerikai kontinensre utazni a Forma-1 a koronavírus-járvány miatt, idén azonban már a nézők is visszatérhettek a versenyek többségére az előrehaladott oltási programok miatt.

A Brazil Nagydíj körül rengeteg kérdőjel volt az utóbbi hetekben, a Forma-1-es csapatok logisztikájáért felelős emberek a Motorsport.com értesülései szerint a nyári szünet kezdetéig csak a maradék európai futamokra foglaltak szállásokat, intézték a csapatok felszerelésének elszállítását, miután továbbra is képlékeny, hogy hogyan alakulnak a száguldó cirkusz tengerentúli versenyei.

Hétfőn tartott sajtótájékoztatót a Forma-1-es verseny sorsáról Joao Doria, Sao Paolo kormányzója, valamint Ricardo Nunes, Sao Paolo polgármestere, amelyen a Motorsport.com brazil kiadása is részt vett, és kiderült, hogy egy héttel eltolhatják az idén már nem Brazil Nagydíjnak, hanem Sao Paolo Nagydíjnak hívott interlagosi versenyt: november 7-e helyett november 14-én tartanák meg, hogy az közelebb essen a brazil köztársaság kikiáltásának ünnepéhez, november 15-hez.

Ahogyan fogalmaztak, egyelőre 50/50, hogy ebbe belemegy-e az F1, ugyanis a brazil futam a jelenlegi állás szerint az Egyesül Államokkal és Mexikóval formál triplahétvégét, de igen jó esély van arra, hogy a jelenleg még szabadon álló november 21-i versenydátumot előrehozzák, és duplaversenyt tartanak Austinban Texas Nagydíj néven, így Brazília „önálló” hétvégét kaphat az F1-ben - már amennyiben addigra lekerül az Egyesült Királyság piros listájáról, amely miatt már korábban is maradtak el versenyek, elég a júniusi török versenyre gondolni.

A verseny promótere, Alan Adler azonban kijelentette, hogy „nem fogják eltörölni a versenyt, ezt megerősíthetem”, míg Doria hozzátette, hogy erről már beszéltek Stefano Domenicalival, az F1 vezérigazgatójával is, és azt is elárulta, hogy augusztus 26-án derül majd, hogy sikerült-e megváltoztatniuk a versenyük dátumát, tehát sanszos, hogy az F1 végleges versenynaptára is akkor kerül publikálásra.