Binotto: másokat is hátráltatott már technikai probléma, ma minket is A Ferrari csapatfőnöke szeretnek a barcelonai hétvége pozitívumaira koncentrálni, hiszen Leclerc a vasárnapi kieséséig uralta a mezőnyt, és azt is elárulta, mennyire komoly a monacói erőforrásának problémája.