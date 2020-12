Binotto: Leclerc a Ferrari „egyértelmű vezére” lehet, hasonlóan Schumacherhez

Leclerc 2019 elején csatlakozott hozzájuk egy meggyőző bemutatkozó év után a Sauberrel, és már 2016 óta az olasz márka juniorjai közé tartozott. A monacói az első évében két futamot is tudott nyerni, ez pedig hozzásegítette őt egy hosszú távú, 2024-ig szóló szerződés aláírásához.

Binotto elmondása szerint lehet párhuzamokat vonni a Michael Schumacher 1996-os érkezésekor elkezdődött maranellói újjáépítés, valamint a mostani, Leclerc-rel fennálló helyzet között. „Gyakran hasonlítgatom őket. Vannak egyezések, kétség sincs efelől” – mondta a csapatfőnök az F1 Beyond the Grid podcastjében.

„Akkoriban a Ferrari, 1995 és 2000 között, inkább befektetett. Úgy ahogyan ma is tesszük azt, befektetünk a technológiákba, de az emberekbe is, mivel sok fiatalembert és fiatal mérnököt is alkalmazunk.”

„Ha megnézem a Ferrarit az utóbbi években, akkor sok fiatal mérnököt vettünk fel, akik ma már az alappilléreket jelentik számunkra. Akkor ráadásul volt egy vezérünk is, aki versenyző volt. Azt hiszem, hogy ma pedig itt van nekünk Charles. Nyilván nem annyira tapasztalt, mint Michael, mivel nincs még bajnoki címe.”

„A pályán is megvan az egyértelmű vezérünk. Szerintem ez is fontos. A teljes cég elkötelezte magát, hogy a jövőben újra győztesek lehessünk. Charles sokkal fiatalabb, mint Michael volt akkoriban. Neki is szüksége van, mint oly gyakran, hogy fejlődjön még. A Ferrari következő sikerei valahogy azon is múlnak majd, hogy ő miként viselkedik vezérként.”

„Míg úgy gondolom, hogy Michael már alapból egy vezéralak volt, Charles még fejlődik ilyen téren, és jó úton halad.”

A Ferrari szenvedett a 2020-as évben, köszönhetően a gyenge motorteljesítménynek és az aerodinamikai hiányosságoknak. Leclerc ennek ellenére több kiemelkedő eredménnyel is előrukkolt, kétszer állhatott dobogóra, aminek köszönhetően hatodik a bajnoki pontversenyben, és közel háromszor annyi pontja van, mint a csapattársának, Sebastian Vettelnek.

Binotto úgy érzi, hogy fiatal tehetsége jobban vezetett idén, mint tette azt 2019-ben, amikor negyedik lett a tabellán. „Idén még jobban vezetett, mint tavaly. A mostani autóval is erősen teljesített, kiegyensúlyozottan, tudott alkalmazkodni a különböző vonalvezetésekhez, miközben megpróbálta a lehető legtöbbet kihozni az autóból.”

„Most már jobban érti a gumik menedzselését, és nemcsak egyetlen időmérős körön, de a teljes versenytáv alatt is. Sokat fejlődött pilótaként. Most erősebb, mint volt korábban. Ez a tapasztalatnak is betudható, de nemcsak versenyzőként, hanem emberként is fejlődik.”

„Nagyon szoros a kapocs közte és a csapat között, és szerintem ezt az embereink is érzik. Tetszik, ahogyan része a családunknak. Remek ember, és nagyra értékelem az elköteleződését” – hízelgett Binotto Leclerc-nek.

