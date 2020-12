Az FIA nem ad engedélyt Sainznak arra, hogy a Ferrarival teszteljen Abu-Dhabiban

A szokásos 3 napos év végi teszt helyet idén csak egyetlen napjuk, a verseny utáni kedd áll majd a csapatok rendelkezésére, hogy az eredeti terv szerint kipróbáljanak egy-egy fiatal pilótát, aki a szabály szerint „nem vett még részt 2-nél több F1-es versenyen.”

Azonban ott van megjegyzésben, hogy az FIA kivételes esetekben engedélyt adhat az indulásra, és így érte el a Renault folyamatos lobbizással, hogy a 2018 végén ideiglenesen visszavonuló Fernando Alonso is ott legyen a teszten a 2021-es visszatérése előtt.

Az FIA a 2020-as tesztre vonatkozólag tisztázta, hogy olyan pilóták is részt vehetnek majd azon, akik az idén nem versenyeztek az F1-ben, de egyébként a kettőnél több futamon is részt vettek korában. Így lehet az is, hogy a Red Bull valószínűleg egykori pilótáját, a veterán Sebastian Buemit fogja autóba ültetni.

Alonso ügye nem kis visszhangot váltott ki a paddockban, több rivális csapat is elégedetlen ezzel a kitétellel, a Ferrari pedig különösen dühös volt. Mattia Binotto azt nyilatkozta a Szahír Nagydíjon, hogy megkeresték az FIA-t azzal kapcsolatban, hogy a frissen csapatot váltó pilóták – mint Sainz - is részt vehessenek a teszten.

Még több F1 hír: Van, aki kételkedik a visszatérő Alonsóban

„Szerintem kicsit zavaros ez az egész, és az egyáltalán nem helyes a Ferrari szerint, hogy Fernando tesztelhet Abu-Dhabiban, ezt világosan elmondtuk az FIA különböző tagjainak. Mi is engedélyt kértünk arra, hogy beültethessük Carlost, de nem kaptuk választ.”

Mivel több csapat is elégedetlen még a kialakult helyzettel, az Autosport értesülései szerint az F1 versenyigazgatója, Michael Masi kedd este tisztázta a csapatok előtt, hogy nem lesz további változtatás a tesztre vonatkozó szabályokban.

A Ferrari egészen biztosan frusztrált lesz a döntés miatt, mivel így az egyetlen esélyük arra, hogy Carlos tapasztalathoz jusson a Ferrari volánja mögött az lesz, ha egy privát teszt keretein belül a 2018-as autóval köröz.

A kétversenyes limit azt is jelenti, hogy a Williams beültethetné Jack Aitkent is a tesztre, még akkor is, ha esetleg másodjára is helyettesítenie kellene George Russellt.

Aitken is sajnálja Russellt, de a kerékcseréjét nem ő rontotta el.

Ajánlott videó: