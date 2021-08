Az „okos” Alonso kimaradna a bajból az 1-es kanyarnál

Az Alpine spanyolja a kilencedik helyre kvalifikálta magát, egy hellyel csapattársa, Esteban Ocon mögé. Alonso úgy érezte, a Q3-ban romlott a Pirelli lágy keverékének teljesítménye a Q2-ben használt szetthez képest.

Ettől függetlenül így is örült ennek a helyezésnek, hiszen hazánkban elég nehéz előzni, ráadásul a kilencedik hely miatt a pálya tisztább oldaláról indulhat, ami szintén előnyt jelenthet neki az elrugaszkodásnál.

Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy óvatosnak kell lennie az 1-es kanyarnál, ha esetleg Verstappen és Hamilton ismét egymásra talál azok után, hogy két hete a Brit Nagydíjon összeütköztek. Érzése szerint könnyen lehet majd pozíciókat nyerni, ha el tudják kerülni az élen zajló akciót.

„Előttünk szerintem komolyabb lesz a feszültség. Megpróbálunk majd pozíciókat nyerni, és szerintem sikerülhet is. Én a tiszta oldalról rajtolok, és ezen a pályán ez többet ér. Kicsivel előrébb szeretnék végezni az első körben, mint ahonnan indultam.”

„Azért óvatosnak is kell lennünk, mert előttünk ismét történhet majd valami. Max a piros oldalfalú abroncsokon indul, Lewis pedig a sárgán. Ott van Perez negyediknek, Gasly pedig ötödik. Aztán jön Norris és Leclerc, akik remek rajtokat szoktak venni.”

„Az első kanyarban tehát lesz némi akció. Okosnak kell lennünk, és ki kell maradnunk a bajból, hogy profitálhassunk abból, ami elöl történik. Tiszta első kört akarunk, mert néhány pozíciót talán ingyen is nyerhetünk majd” – elmélkedett a furfangos Alonso, aki a Brit Nagydíjon többször is megmutatta, hogy az első körök mestere.

Azért arra is felhívta a figyelmet, hogy Daniel Ricciardo a 11. helyről már szabad gumiválasztással indulhat, ez pedig esetleg okozhat nehézségeket nekik. Most az lehet a célja, hogy meglegyen neki zsinórban a hatodik pontszerző eredmény is.

„Szeretnék a pontzónában lenni a futamon, mindegy hol, csak szerezzünk pontot. Már így is jó néhány verseny óta ott vagyunk. A nyolcadik és kilencedik hely a miénk, így talán nem vagyunk messze egy jó eredménytől. Persze azért ott van például Ricciardo mögöttünk, aki vélhetően keményebb keveréken fog indulni, és ezért nem lesz könnyű magunk mögött tartani őt.”

