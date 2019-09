Az FIA új versenyigazgatója által jobbá válik a versenyzés a Forma-1-ben?

Az utóbbi években az FIA nagyon komoly támadásoknak volt kitéve a folyamatos büntetések és szabályváltozások miatt. Michael Masi azonban más irányt képvisel, és rendkívül sokat dolgozik azon, hogy a pilóták szabadabban, keményebben küzdhessenek egymás ellen. Ez pedig izgalmasabb és látványosabb futamokat eredményez.

A jelek szerint Masi kiváló munkát végez és eddig gyakorlatilag senki sem panaszkodik a változtatások miatt, amik által a versenyek valóban látványosabbak és izgalmasabbak. A fekete-fehér zászló visszatérése is egy jó ötlet volt a versenyigazgatótól, amit a figyelmeztetésekre használnak. Masi a lapunk kérdésére beszélt a helyzetről.

„Húztam pár határt, és a versenyzők a végén egyetértettek abban, hogy mindannyian örülünk ennek, valamint annak, hogy továbbra is együtt dolgozunk annak érdekében, hogy megpróbáljuk meghatározni a véleményük szerint, mik ezek a határok. Szóval ez volt az a bizonyos konszenzus, amit végül meghatároztunk.”

„Többek között a fékezési alatti bemozdulásokról is beszéltünk. Van még néhány apró darab, amiknek a helyükre kell kerülniük, de a versenyzők ülésén folytatott megbeszélést követően mind meglehetősen jól viselkedtek ezen a területen. A közös munka nagyon fontos, amit már korábban is említettem. Közösen kell dolgoznunk ezeken a kérdéseken, hogy ugyanazon az oldalon álljunk.”

„Számomra a legfontosabb rész az volt, hogy megbizonyosodjak, az F1-es csoport kulcsfontosságú embereivel, a csapatokkal, a versenyzőkkel és a szövetséggel képet kapjunk arról, amit mindenki akar. Nem hiszem, hogy ezzel a történet végéhez érkeztünk volna. Ez csak az első évem ebben a szerepben. Mindez csak a velük való közös munkától függ.”

„A fekete-fehér zászlók kapcsán az általános egyetértés abban rejlik, hogy az jó dolog, ami mindig is elérhető volt. Korábban ezek a figyelmeztetések rádión keresztül zajlottak. Most már mindenki tisztában van a helyzettel. Minden pálya eltérő, ami igaz az eseményre és a pilótákra is, valamint minden másra. A szingapúri verseny például nagyon jó volt ebből a szempontból, és a versenyzők igen jól viselkedtek.”