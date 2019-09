A McLaren szinte teljesen átállt a 2020-as autóra

Hosszú idő után a McLaren idén megindult felfelé, de már nem Fernando Alonso vezetésével, aki saját maga döntött úgy, hogy hátat fordít a Forma-1-nek, és más kihívásokat keres magának. Jelenleg élete első Dakar ralijára készül. A helyét Carlos Sainz Jr. vette át, aki pedig az újonc Lando Norris csapattársa lett.

A legendás brit istálló teljesítményére nem lehet panasz, mivel magabiztosan őrzik a konstruktőri negyedik helyet, ami szépen hozhat a konyhára, ám a csata még mindig nem lefutott a Renault ellen, mely nem mellesleg a motort biztosítja számukra. Ennél azonban többet akarnak, és az élmezőnyt célozzák meg.

Alapesetben ez kissé reménytelennek tűnik, hiszen a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull előnye hatalmas, valamint messze nagyobb erőforrásokkal is rendelkeznek. A McLarennél kisebb a költségvetés és az új szélcsatorna munkálatai csak nemrég kezdődtek meg. 2021-től azonban ezek a lépések sokkal nagyobbak lehetnek az új szabályokkal.

A csapat azonban már jövőre is valós lépéseket tenne meg a top-3 felé, amire lehet is esélyük, tekintve, hogy milyen jó munkát végeztek az idei kasztnival. Ehhez a következő gépnek még jobbnak kellene lennie, ami körül már erősen zajlanak a munkálatok. Sainz maga erősítette meg, hogy gyakorlatilag átálltak a 2020-as csomag fejlesztésére.

„Úgy gondolom, hogy most már nagyjából a 2020-as autóra összpontosítunk. Minden, amit az idei autóra hozunk, azt már a következő évre is teszteljük, így ez egyúttal az új autó fejlesztését is jelenti. A csapatunk fő fókuszában az van, hogy megpróbáljunk egy jó ugrást megtenni a következő évre, ami lehetséges.”

„Az idő fogja megmutatni, hogy mi lesz, de a fő célunk az, hogy megpróbáljunk egy nagyobb lépést, vagy lépéseket megtenni jövőre annak érdekében, hogy közelebb kerüljünk az élmezőnyhöz. Minden erőnkkel erre összpontosítunk, mert azt akarjuk, hogy a McLaren újra ott legyen. Azt gondolom, hogy jó irányba haladunk, de sok munka van hátra.”

