Az F1 szerint a vártnál is gyorsabbak lehetnek a 2022-es autók

A Forma-1-nek egyetlen célja van a 2022-es autókkal, mégpedig, hogy jobb kerék a kerék elleni csatákat láthassunk a pályán, ennek érdekében pedig jelentősen beszűkítették a mérnökök mozgásterét a technikai szabályzatban.

Egyelőre a csapatok természetesen hallgatnak az autók teljesítményéről, a Red Bull szimulátorában a 2022-es autójukat többször is vezető Alex Albon szerint érezhetően lassabbak lesznek jövőre az autók, a 2022-es szabályokat azonban talán legjobban ismerő, azokat megalkotó Pat Symonds ugyanakkor most az Auto Motor und Sportnak úgy nyilatkozott, hogy az autók az első elképzeléseknél is gyorsabbak lesznek.

Erre a kijelentésre a korábbiaknál jóval részletesebb saját programjuk után jutottak: az F1 ezúttal nem csak passzívan kiírta a szabályokat, hanem saját maguk is építettek egy szélcsatornás modellt, amelyet először 2019-ben láttunk, majd egy demóautó is készült. Itt sem álltak meg azonban, és mint egy rendes csapat, elkezdték fejleszteni a saját autójukat, amivel a céljuk az volt, hogy ezúttal szemben 2009-cel tényleg biztosítsák, hogy a csapatok ne tudják megfúrni a szabályok céljait.

„Az FIA bármilyen fejlesztést betilthat, amennyiben az érzésük szerint az nem felel meg a szabályok szellemiségének” – ismerte el Symonds. „A legnagyobb félelmünk az, hogy valaki képes lesz arra, hogy az autók orránál keletkező „piszkos levegőt” (a jelenleg mindenki által használt outwash effekttel) kivezesse az autó oldalára, mert innen ered minden jelenlegi probléma.”

„A célunk továbbra is az, hogy a dirty air maradjon a két első kerék között, majd pedig azt felemeljük az autó fölé. Minden megoldásnak ennek az elméletnek kell megfelelnie.”

Symonds szerint sosem volt céljuk, hogy lelassítsák a jelenlegi autókat, az intenzív fejlesztéseket figyelembe véve pedig a legutóbbi előrejelzésük szerint alig 5 tizeddel lesznek lassabbak a jövő évi autók a jelenlegieknél.

„Ezt a hátrányt a szezon végére már le is dolgozhatják majd a csapatok. Azért használom a feltételes módot, mert még nem tudjuk, milyen fejlesztési sebességet tesz lehetővé a szabályrendszer. Nem aggódunk a köridők miatt, az egyetlen célunk, hogy jobb párbajokat láthassunk az autók között.”

Symonds kijelentései abból a szempontból meglepőek, hogy a versenyzők eddig is kritikusak voltak a klasszikus kifékezős előzések eltűnése miatt, amelyek egyre nehezebbé váltak, ahogyan növekedett az elmúlt időszakban az autók leszorítóereje.

Ahogyan azt a 2020-as Portugál Nagydíjon is láthattuk, egy DRS-es előzésekkel teli verseny is lehet relatíve unalmas. Az F1 jelenleg annak ellenére is DRS-sel számol 2022-ben, hogy a demóautón nem láttuk a hátsó szárny nyitómechanizmusát, arra azonban az első jövő évi versenyekig nem fogunk választ kapni, hogyan lehetne jobb a versenyzés a leszorítóerő ereje miatt picike, szinte egyforma féktávokkal, DRS nélkül.