Alonso nem lesz ott az újoncok között Abu-Dzabiban, egy csapat blokkolta a Renault terveit!

A kétszeres világbajnok Fernando Alonso két napig körözhetett a Yas Marinán egy 2018-as Renault-val, míg jövőbeni riválisai Törökországban versenyeztek – szabály szerint minden tesztet, amelyet nem egy versenyhétvége alkalmával végeznek, egy legalább kétéves autóval kell végrehajtani.

Alonso vasárnap 74, hétfőn pedig 116 kört futott, majd így nyilatkozott: „Most fejeztük be a második tesztnapunkat itt Abu-Dzabiban, Bahreinben is futottunk kettőt, meg itt is. Nagyszerű érzés újra az autóban ülni, végre megint érzem a 2018-as autó sebességét és megismerem a csapat eljárásait is.”

„Minden egyes kört kiélveztem, már alig várom, hogy jövőre ismét versenyezhessek, addig is a csapatot fogom támogatni az utolsó három versenyen.” – mondta a spanyol a Renault hivatalos Twitter-oldalán.

A jövőre a rajtrácsra Esteban Ocon mellé, a McLarenhez távozó Daniel Ricciardo helyére visszatérő Alonsónak valószínűleg a hétfői volt az utolsó alkalom, hogy autóba ülhetett a jövő év eleji bahreini tesztek előtt.

Alonso újonctesztjéről is beszéltünk a 320 Felett Podcast 3. adásában:

A Renault azzal számolt, hogy a spanyolt bejuttathatják a szezon utáni újonctesztre, ám ahogy azt Cyril Abiteboul csapatfőnök a Gazzetta Dello Sportnak elmondta, ezt a tervet a riválisok megakadályozták:

„Eleinte együttműködőek voltak a többiek és úgy tűnt, lehetséges lesz megoldani a dolgot, de aztán egy csapat az utunkba állt és jelezték, hogy tiltakoznak ellene. A Racing Point volt az, így Nando nem lesz a pályán.”

Azonban nem a Racing Point volt az egyetlen, aki nem repesett az ötlettől, a McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl elmondta ugyanis: „Nem igazán látom, hogyan illik bele Fernando a fiatalok tesztjének a mezőnyébe.”

„Ha őt fiatal versenyzőként írnánk le, az valószínűleg mindannyiunk számára remek érzés lenne, mert akkor ez azt jelentené, hogy én is a Forma-1 egy fiatal résztvevője vagyok, ami elég szívet melengető. Ugyanakkor ezzel az egész tesztnek a lényegét vennénk el.”

