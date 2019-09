Alonso keményen csapatta Monzában: figyeljétek a barátnőjét (videó)

A kétszeres spanyol világbajnok, aki már javában készül az első dakaros viadalára, legutóbb Monzába látogatott az Olasz Nagydíj idejére, amit 2010-ben sikerült megnyernie a Ferrarival, míg 2007-ben a McLaren színeiben tette ezt, szintén az első évében az akkor aktuális csapatával. Fernando Alonso még mindig nagy tiszteletnek örvend Olaszországban, ahol sokan szeretnék, ha újra a Ferrari versenyzője lenne.

Alonso a Monzában adott interjújában elmondta, nem zárta ki azt az opciót, hogy visszatérjen, különösen 2021 kapcsán, amikor teljesen átalakul a Forma-1. Addig azonban még két szezon van hátra, és a világbajnok már idén sem versenyez a királykategóriában, így ez egy igencsak hosszú kihagyás lenne a részéről, miközben ő sem lesz fiatalabb. A sebessége és a tehetsége azonban változatlanul megvan ahhoz, hogy akár azonnal a legjobbak között legyen.

Fernando kedvese is ott volt a legendás aszfaltcsíkon és be is ugrott a sztárpilóta mellé egy igen gyors körre a McLarennel, amiről alább egy felvételt nézhettek meg. Linda nem volt túl nyugodt, és akkor finoman fogalmaztunk, de összességében nagyon élvezte a tempót. A spanyol világbajnok arcát is érdemes megnézni a koncentráció miatt.