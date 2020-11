Alonso: A Renault-nak már elege van belőlem, az üzeneteimre sem válaszolnak…

Fernando Alonso 2018 végén távozott a Forma-1-ből, és akkor még nem lehetett tudni, hogy valaha visszatér-e még a spanyol versenyző a formulaautózás királykategóriájába. Azóta kiderült, hogy igen, méghozzá a Renault csapatához szerződött a 2021-es és a 2022-es évre.

A spanyol pedig már most sem tétlenkedéssel tölti a napjait: négy napot tesztelt a 2018-as Renault-val Bahreinben és Abu Dhabiban, illetve kifejezte azon szándékát, hogy már január 1-én el akarja kezdeni a 2022-re készülő aerodinamikai teszteket.

Alonso a francia Auto Hebdónak adott nyilatkozatában elmondta, rengeteg információt kér a jövő évi kocsival, az RS21-gyel kapcsolatban is, ezzel pedig annyira agyára megy a csapatfőnök Cyril Abiteboulnak, hogy már nem is válaszol az üzeneteire.

„Most, körülbelül fél órával ezelőtt küldtem három üzenetet Abiteboulnak. Tudom, hogy elolvasta őket, de mégsem válaszolt. Biztos vagyok benne, hogy kezd elege lenni belőlem, ezért nem válaszol az üzeneteimre” – mondta mosolyogva 2005 és 2006 világbajnoka.

Eközben Alonso jövő évi csapattársa, Esteban Ocon is arról számolt be, hogy Alonso már a szerződtetésének napján üzeneteket küldött neki a 2021-es tervekkel kapcsolatban – jövőre már Alpine néven fog indulni a Renault.

„Az embereket mindig meglepi, amikor ilyeneket hallanak rólam, de valójában mindig is ilyen voltam. A McLarent is meglepte, amikor nagyon izgatott voltam a Honda-motor érkezése miatt, és azt gondolták, hogy izgatottabb vagyok, mint a Ferrarinál voltam, miközben a Ferrarinak is feltűnt, hogy mennyire lelkes vagyok.”

„Mindig is ilyen voltam, de sokaknak ez nem tűnik fel, egészen addig, amíg nem kezdenek el velem dolgozni. Mindig is vissza akartam térni a Forma-1-be” – zárta Alonso.

