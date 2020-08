Albon nem ért egyet a felügyelők döntésével a Magnussen eset kapcsán

A versenybírák ezek után egy öt másodperces időbüntetést szabtak ki Alex Albonra, mivel őt látták döntően az okozó félnek. A brit-thai Red Bull-pilóta azonban nem ért egyet a hozott ítélettel.

„A felelősség 50-50 volt szerintem” – mondta Albon. „Kevin letért a pályáról, és amikor visszajött, volt ott egy kis hely. Utána rájöttem, hogy nem lát engem a tükörben, és gyorsan zárul az olló, de ekkora sebességkülönbségnél már túl késő volt.”

Albonnak kissé megsérült az autója, de végül a nyolcadik helyre tudta behozni azt. „Volt egy kicsi sérülésünk, amiért kár. A versenyen mutatott tempóm viszont nem volt annyira rossz. Csak nyilván sok minden történt ezen a hétvégén. Nem a nyolcadik helyre vágyom, de limitáltuk a veszteségeket” – tette hozzá.

Eközben a csapatfőnök, Christian Horner is Albon pártjára állt az ütközést illetően, és megdicsérte versenyzőjét a szép felzárkózásért.

„Számomra ez versenybaleset volt. Ha megnézzük az esetet, Kevin hibázott, szélesre futott, Albon pedig betette autójának orrát, majd a végén kissé kihátrált a manőverből. Ez egy ilyen dolog. Nem lepett meg annyira a büntetés, mindkét fél kaphatta volna” – vélekedett Horner a balesetről.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, as they pass the crashed car of Kevin Magnussen, Haas VF-20

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images