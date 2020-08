Christijan Albers a De Telegraaf legutóbbi podcastjében beszélt erről a helyzetről, és amellett érvelt, hogy az osztrák csapatnak talán belső változtatásokra is szüksége lenne. Közben pedig azt is pedzegette, hogy a Red Bull Racing autója sem elég jó.

„Kár, hogy a Mercedes ennyivel jobb. De hová tűnt Adrian Newey? Lehet, hogy már túl van karrierje zenitjén” – tette fel az igencsak provokatív kérdést Albers.

A Milton Keynes-i alakulat részben már meg is kezdte az átszervezéseket azzal, hogy új versenymérnök érkezett Albon mellé Simon Rennie személyében. Albon ennek ellenére egy újabb nehéz hétvégén van túl.

A második szabadedzésen összetörte autóját a Stowe kanyarban, az időmérőn pedig nem jutott be a Q3-ba sem, miközben Verstappen harmadik lett. A versenyen aztán már az első kör végén jött az ütközés Magnussennel, melynek öt másodperces büntetés és a mezőny végéről történő visszakapaszkodás lett az eredménye. A futamot végül a nyolcadik helyen zárta.

Albers nem értette, hogy a felügyelők miért nem versenybalesetnek nyilvánították az ütközést.

„Vissza kell térnünk a régi versenyzéshez, és hagyni kell ezt a sok szabályt. Túl gyakran büntetik a pilótákat, de legyünk őszinték; ezek a versenyzők évi 5 és 30 millió euró között keresnek. Ha ennyire aggódunk a biztonság miatt, akkor akár normál fizetést is kaphatnának” – jött az újabb hangzatos vélemény.

Kevin Magnussen, Haas VF-20, in the gravel after crashing out

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images