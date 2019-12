Akár teljesen átalakulhat a Francia Nagydíj vonalvezetése

Nagyon sok kritikát kapott az idei Francia Nagydíj, ami után sokan megkongatták a vészharangokat a kategóriát illetően. Minden idők egyik legeseménytelenebb nagydíjáról beszéltek, ami után lehetséges, hogy a szervezőknek is változtatniuk kell.

Tennék ezt annak érdekében, hogy sokkal izgalmasabb legyen a verseny. A Motorsport.com megtudta, hogy az FIA-val és a FOM-mal folytatott megbeszélések során a felek arra törekedtek, hogy izgalmasabbá tegyék a helyszínt.

Ezek a tárgyalások a pálya három kulcsfontosságú változtatására összpontosítanak, amik hozzájárulhatnak a helyzet javításához. Ez magában foglalja a Mistral területén lévő lassító újratervezését, hozzáadva egy harmadik DRS zónát a Signes előtt, valamint egy teljesen új szekció is bekerülne az első szektorban.

Eric Boullier, aki korábban a McLaren csapatfőnöke volt, jelenleg a Francia GP stratégia tanácsadója. A francia szakember azt mondta, már ez év júliusában megkezdték a megbeszéléseket Michael Masi versenyigazgatóval, és később a FOM-mal is megtették ugyanezt, hogy kitalálják a lehetséges megoldásokat.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Charles Leclerc, Ferrari SF90 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 at the start of the race

Boullier a lapunknak adott interjújában elmondta, hogy egy teljesen új vonalvezetéssel álltak elé, ami egyáltalán nem a jelenlegi Paul Ricard volt. „Ez egy új pálya volt, így igen más a történet, de ez volt a kérésem célja, hogy megtudjam, mit lehet tenni.” - mondta Boullier, hozzátéve, hogy a folyamat már elkezdődött, értékelik a lehetőséget, dolgoznak rajta, majd meglátják, hogy mit tudnak tenni.

A francia leginkább az első szektoron változtatna, mivel a jelenlegi közepes sebességű konfiguráció nem olyan jó ahhoz, hogy az autók kényelmesen követni tudják egymást. Boullier emiatt is javasolja az első szektor átszabását, és hangsúlyozza, nincs szükség a pálya teljes újratervezéséhez, mivel meg akarják őrizni az érintett lassítót, a Signest és a Beausset-t.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, leads Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10,Charles Leclerc, Ferrari SF90, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, and the rest of the field on the formation lap

Fotó készítője: Joe Portlock / Motorsport Images