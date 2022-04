A Sauber oldalán léphet a Forma-1-be az Audi, a Porsche kitart a Red Bull mellett

Ahogy arról már mi is beszámoltunk, gyakorlatilag minden akadály elhárult a Volkswagen-csoport leányvállalatainak, az Audinak és a Porschénak a Forma-1-be lépése elől. A száguldó cirkusz tárt karokkal fogadná az új gyártókat, akik azonban komoly feltételekkel szállnának be.

Végleges döntés akkor születhet, ha a motorszabályokat is véglegesítik, jelen állás szerint viszont úgy fest, hogy az Audi a Sauber partnereként érkezhet meg a Forma-1-be, míg a Porsche a Red Bull-lal igyekszik házasságot kötni.

A Volkswagen-csoport zöld utat adott, de ez még nem jelent semmit

„Volkswagen AG, a Porsche AG és az Audi AG igazgatótanácsa, valamint felügyelőbizottsága megerősíti a két márkacsoport Forma-1-es terveit, akik egy későbbi időpontban adnak tájékoztatást a részletekről“ - idézi az Auto Motor und Sport a Volkswagen-csoport közleményét.

„Még nem született döntés a nevezésről, de az értékelés végső fázisában járunk. A 2026-ra és az azt követő évekre vonatkozó új rendeletek még nem állnak rendelkezésre, amelyek messzemenő változásokat irányoznak elő egy fenntarthatóbb sportág érdekében. Ez az Audi esetleges belépésének előfeltétele“ - írják.

Még több F1 hír: A Porsche és a Red Bull összefogását akár már a következő hetekben bejelenthetik

Mindez azt jelenti, hogy az Audi és a Porsche beszállásról hozott döntése akkor tekinthető véglegesnek, ha aláírják az összes szükséges szerződést és hivatalosan bejelentik érkezésüket, máskülönben továbbra is visszaléphetnek a projekttől.

Leegyszerűsítve, minden a 2026-tól hatályba lépő motorszabályokon áll vagy bukik, amelyeket az FIA-nak júniusban kellene jóváhagynia. Egyes szakértők azonban úgy vélik, mivel sok a megválaszolatlan kérdés, ez októberig is elhúzódhat.

Fellendülőben a Forma-1 piaca

A tervezett motorformuláról itt írtunk részletesen, amely a költségek kordában tartását is szolgálja. Egyelőre minden csapat 140 millió dollárból gazdálkodhat évente, ami egy autógyár szempontjából technikailag vonzó és fenntartható konstelláció.

A jó szponzori szerződésekkel rendelkező csapatok most is nyereségesen működnek és a Forma-1 egyre növekvő reklámértéke más gyártók figyelmét is felkelti. Nem véletlenül kering egyre több pletyka a Honda 2026-os visszatéréséről...

Az FIA szándéka, hogy segítse az esetleges új belépőket a száguldó cirkuszban, a hírek szerint az új motorgyártók egy bizonyos ideig több pénzt költhetnének és több időt tölthetnének teszteléssel, mint a Mercedes, a Ferrari és a Renault.

Arra viszont nagyon odafigyelnek, hogy amennyiben a Red Bull Powertrains szövetségre lép a Porschéval, ne számítson újoncnak a bőségesebb források és a plusz fejlesztési lehetőségek tekintetében.

A McLarennek lőttek, a Sauber mellett köthet ki az Audi

Miközben az Audi és a Porsche az FIA végleges motorszabályaira vár, a belépés előkészületei már mindkét motorsport-részlegen javában zajlanak. Az Audi régóta tárgyalásokat folytat a McLarennel, hogy átvegye autós részlegét és a Forma-1-es csapat egyes részeit.

A McLaren ugyanakkor nem szeretne megválni versenycsapatától, hiszen az F1 népszerűségének felfutásával az alakulatok részvényei is napról napra értékesebbek. Pedig, a McLaren Automotive-nak erős partnerre lenne szüksége, hogy megfeleljen a következő motorkorszak kihívásainak.

Egyes hírek szerint a BMW lehet a megoldás a wokingiak számára, így az Audinak más alternatívák után kell néznie. Bár korábban felmerült a Williams neve, a grove-i alakulat ragaszkodik az önállóságához.

Itt jön képbe a Sauber, amely most a legesélyesebb arra, hogy szövetségre lépjen az Audival. A Forma-1-ben jelenleg Alfa Romeo néven futó istállóval szoros kapcsolatban áll a német motorgyártó, hiszen a Le Mans-i autóikat közösen fejlesztették a hinwili szélcsatornában.

Ha mindez nem lenne elegendő, az Audi korábbi technikai igazgatója, Jan Monchaux jelenleg az Alfa Romeónál dolgozik ugyanebben a pozícióban. Finn Rausing csapattulajdonost viszont nem lesz egyszerű meggyőzni az eladásról.

A McLarenhez képest a Sauber átvétele mindenképpen jó üzlet lenne az Audi számára, hiszen ahogy az idei példa is mutatja, a svájciaknak nem okoz gondot a névváltoztatás, 2006 és 2009 között is a BMW zászlaja alatt versenyeztek - így megmaradhatna az Audi név.

Az Aston Martin színre lép

A paddockból szivárgó információk szerint egy másik gárda is az Audira pályázik. Az Aston Martinnál állítólag már érdeklődtek is a gyártónál az együttműködésről, annak ellenére, hogy Lawrence Stroll mindenáron saját motorral akart rajtrácsra állni a következő években.

Az Aston Martinnál végül elvetették annak ötletét, hogy saját maguk építsenek erőforrást, mivel a Red Bull Powertrains új szereplő a piacon, a jó mérnökökből hiány mutatkozik - a bikások motorrészlege például mintegy 50 munkatársat csábított el a Mercedestől.

A kanadai milliárdos ezután a Mercedes brixworth-i motorgyárát szerette volna megvásárolni, de végül nem járt sikerrel, ennek eredményeként igyekszik közös vállalkozást indítani az Audival.

Mi a helyzet a Porschéval?

A Porsche más utat jár be, ők ugyanis nem érdekeltek abban, hogy átvegyenek egy csapatot. Egyértelmű céljuk, hogy partnerséget kössenek valakivel, amely azzal járna, hogy beleszólnak a csapat mindennapi életébe és részvényeiből is vásárolnak.

Nem titok, hogy régóta felvették a kapcsolatot a Red Bull-lal, amellyel már 2018-ban is egészen közel álltak a megállapodáshoz. Az együttműködés értelmében a Red Bull Powertrains építené meg a belső égésű motort, míg a Porsche az elektromos rész fejlesztéséből venné ki a részét.

2026-os motorok: az üzemanyagtank méretének csökkentését kéri a Volkswagen