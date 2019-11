A Red Bullnál furcsállják, hogy a Ferrari felfüggesztése ilyen könnyen megadta magát

A Ferrarinál nincs minden rendben, immáron a versenyzők kapcsán sem, hiszen Sebastian Vettel és Charles Leclerc már az első közös évükben többször kerültek igen érdekes helyzetbe egymás ellen. Ennek a csúcspontja a Brazil Nagydíj volt, ahol a futamon összeértek, és mindketten kiestek.

Az olaszoknál csak fogták a fejüket, mert ezzel nulláztak, bár a második hely már megvolt a bajnokságban. Emiatt is adott zöld utat a csapat a harcra Vettel és Leclerc között. Az elnök szintén nagyon dühös volt, és a hírek szerint később a komolyabb szankció, pénzbüntetés sem zárható ki Maranellóban, ha a két pilóta ezen az úton folytatja tovább.

A szavazásunk során a legtöbb voks arra érkezett, hogy Vettel volt a hibás. Az FIA versenybalesetnek minősítette az esetet, de a pilóták természetesen más állásponton voltak. Hamarosan lesz lehetőségük arra, hogy beszéljenek erről, mert az évadzáró Abu Dhabi Nagydíj csütörtöki napján az FIA sajtóeseményére a német és a monacói is meghívást kapott.

A történtekről Dr. Helmut Markót, a Red Bull Motorsport tanácsadóját is megkérdezték, aki a Servus TV-nek beszélt arról, amit Interlagosban látott. Adott esetben Alexander Albon is profitálhatott volna ebből, de a thai újoncot Lewis Hamilton kilökte.

„Vettelnek továbbra is érvényes szerződése van 2020-ra. Feltételezem, hogy ez a kontraktus teljesülni is fog, de maga az esemény, amit többször is megnéztem, csak egy nagyon minimális érintésből jött létre, ami sajnálatos módon katasztrofális vagy óriási következménnyel járt.”

„Az a tény, hogy a felfüggesztés egy ilyen gyenge érintéssel eltörik, nem mondható szokásos esetnek, majd jött a defekt. Szóval sok minden összejött akkor. Általánosságban azt mondanám, hogy maga az akció nem volt olyan rossz. Bizonyára már voltak rosszabb helyzetek is, még velünk is.”



