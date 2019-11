Verstappen szerződést hosszabbít a Red Bullnál?

Nem kérdés, hogy a Red Bull Racing számára Max Verstappen a legfontosabb láncszem, akit a fiatalkora ellenére az egyik legjobbnak tartanak. A holland nem ismer kegyelmet a pályán, és rendkívül gyors. A többség szerint már készen áll a címre a Forma-1-ben.

Ehhez azonban egy nagyon versenyképes autóra is szüksége lenne. A Red Bull ugyan ott van az élmezőnyben, és versenyképes, annyira már nem, hogy a címért harcoljon, mint tette azt 2010 és 2013 között, amikor mindent megnyertek Sebastian Vettel vezetésével, és Mark Webber segítségével.

Az osztrák csapat kilátásai azonban egyre jobbak, mivel a Honda érkezésével gyári támogatást kapnak, és úgy tűnik, hogy a projekt valóban működőképes. Legutóbb pedig azt erősítették meg, hogy a Red Bull és a Toro Rosso a Honda motorjait fogja használni 2021-ben, amikor a Forma-1 teljesen átalakul.

A cím megszerzéséhez azonban Verstappenre is szüksége lesz a Red Bull-Hondának. 2020-ban még biztosan együtt marad a trió, mivel a hollandnak szerződése van. 2021 azonban még kérdéses, és a Mercedesnél, valamint a Ferrarinál is lehet szabad ülés.

Max döntése nem könnyű, hiszen 2021-től minden megváltozhat, akár az erősorrend is. Dr. Helmut Marko a Servus TV kérdésére azt mondta, bizakodóak a fiatal versenyző maradásával kapcsolatban. Verstappen eddig sem keresett rosszul, de az új szerződésével akár még Vettelnél is többet tehet zsebre, aki jelenleg a második a listán a címvédő Hamilton mögött.

„Brazíliában volt egy vacsora, és mondjuk azt, hogy pozitív volt. Akkor még nem tudtam, hogy a Honda 2021-ben is folytatni fogja. Abu Dhabi után ismét le fogunk ülni, de azt mondanám, hogy jók az esélyek.” - fogalmazott Marko, aki annak is nagyon örült, hogy a junior programjából idén már három pilóta is volt dobogós.

