A Racing Point főnökét továbbra is bosszantja, hogy ártatlanként büntették őket

2020 egyik központi témája volt a Racing Point autója, mely már feltűnésekor nagyban hasonlított a Mercedes 2019-es modelljére.

Az FIA hivatalos indoklása szerint bár a csapat által használt elem szabályos, annak kifejlesztése során a csapat jogtalan előnyöket élvezett.

A Racing Pointot 400 ezer euróra, valamint 15 világbajnoki pontra büntették. Mint kiderült, utóbbi végül a csapat konstruktőri dobogójába került.

A dolgok alakulása továbbra is zavarja Szafnauert, aki teljes mértékben hisz a Racing Point ártatlanságában. Szerinte a Racing Point semmivel sem bűnösebb, mint a Haas vagy az AlphaTauri, akik a Ferrarival és a Red Bullal működnek együtt.

A Racing Point riválisai könyörtelenül csaptak le idén, amit Szafnauer hasznos leckének tart a jövőre nézve.

„Idén sok dolgot megtanultunk, például azt, hogy ellenfeleink nem ismernek kegyelmet” – nyilatkozta Szafnauer a GPFans Globalnak.

„Ne hagyd, hogy a tények egy jó sztori útjába álljanak. Ott van például a hátsó fékhűtők esete, ami teljesen szabályos volt. Épp ebben az évben került a listás elemek listájáról a nem listás elemekére.”

„Semmit sem tettük másképp, mint eddig. A fékhűtőink igazából jobban megfeleltek a szabályoknak, mint a Haas vagy az AlphaTauri megoldása, akik egyszerűen megvették a Ferrariét. Mi saját magunk terveztük a miénket.”

„Ez megmutatja, hogy még ha be is tartod a szabályokat, akkor is megtalálhatnak. Megtanultam a leckét.”

„Továbbra is bosszant, mert tudom, hogy semmi szabálytalant nem tettünk. Még télen, a szezon kezdete előtt értesítettük az FIA-t.”

„Egy ideig minden rendben volt, aztán egyik napról a másikra meggondolták magukat. Ez továbbra is idegesít.”

A Racing Point fókusza most már 2021-en van. A csapat ezentúl az Aston Martin nevével és gyári támogatásával versenyzik, Lance Stroll mellé pedig Sebastian Vettel érkezik.

