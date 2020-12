Ferrari: vakarhatják a csapatok a fejüket a 2021-es gumik miatt

Még a 2019-ben a csapatok elutasították a Pirelli 2020-ra fejlesztett gumijainak használatát, mivel azzal egyáltalán nem voltak megelégedve, és az eredeti terv szerint egyébként is átmenetei év lett volna 2020.

Jött azonban a koronavírus-járvány, ami a Forma-1-ben is mindent a feje tetejére állított, az F1 pedig kénytelen volt elfogadni, hogy 2021-ben is a Pirelli még 2019-re tervezett gumijait fogják használni. Azonban a Brit Nagydíjon látott defekt sorozatból is kiderült, hogy egyszerűen nem bírják már el a 2020-as autók jelentette terhelést az abroncsok.

Az FIA emiatt változtatott is a 2021-re vonatkozó aerodinamikai szabályokon, amelyek közül a leglényegesebb a padlólemez visszavágása, de a Pirelli ennek ellenére, a „szokásos” nyomásnövelésen felül kissé megváltoztatta a 2021-re tervezett gumi felépítését is, hogy biztosan biztonságosak maradjanak.

Az új, a szezon második felében tesztelt gumik „természetesen” nem nyerték el a pilóták tetszését, mivel az kisebb tapadást biztosít, Lewis Hamilton és Sebastian Vettel is azt nyilatkozta, hogy jobb lenne, ha a mostani gumiknál maradnának.

Toto Wolff azonban arra kérte a pilótákat, hogy támogassák a Pirellit, hiszen az ő biztonságuk érdekében is történt a változtatás, és hasonló véleményen van Laurent Mekies, a Ferrari sportigazgatója is, azonban hozzátette, hogy az új, robusztusabb keverékek minden csapatnak fejfájást okoznak majd.

„Mindenki tudja, hogy ezt a gumi az extra biztonság miatt van itt, szóval ezért olyan, amilyen” – nyilatkozta Mekies még a szezon végén, miután Abu-Dhabiban is minden pilótának legalább 10 kört kellett megtennie a kísérleti keveréken.

„Mindenki a lehető legkeményebben akarja nyomni, anélkül, hogy a gumik biztonságán kelljen gondolkoznia, és szerintem a Pirelli pontosan ezt valósította meg. Igen, kicsit alacsonyabb a tapadás, amit sosem szeretünk, de ha ezt az árat kell csak megfizetni, akkor ez rendben van.”

„Azért is trükkös ez a gumi, mert persze, kisebb a tapadása, de teljesen máshogyan kezelik az autó egyensúlyának változását a kanyarokban, szóval mindenki vakarhatja a fejét a télen, hogy erre megtalálja a legjobb megoldást.”

A pilóták a bahreini teszt után kiemelték még, hogy az új gumival az autó sokkal hajlamosabb volt az alulkormányzásra, illetve az nem oldotta meg a jelenleg fennálló túlmelegedési problémákat sem, igaz, az előbbit sima beállítássokkal is ki lehet javítani, Mekies szerint pedig előnyre is tehet szert a 2021-es szezon elején az, akinek ez a legjobban sikerül.

„Tehát nem csak a tapadásról van szó, nagyon eltérő karakterisztikáról is. Az, hogyan tudjuk majd a legjobban megoldani a problémákat a pilótánk számára, egy fontos téma lesz, és szerintem ebben a rövid időszakban ez lehet az új döntő paraméter az erősorrendben.”

Filip Cleeren és Erwin Jaeggi közreműködésével.

