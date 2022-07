A Porsche is reagált a Red Bull 50 százalékának megvásárlásáról szóló hírekre

A Red Bull Racing után a Porsche is közleményt adott ki a hét elején az interneten felbukkant dokumentumokkal kapcsolatban. Ezekből a dokumentumokból kiderült, hogy a német márka 2026-tól 50 százalékos részesedést szerez a Red Bull F1-es tevékenységében. Helmut Markóhoz hasonlóan azonban a Porsche is azt mondja, hogy mindez még korai.

A Volkswagen-csoport csak akkor dönt a végleges igenről a Forma-1 kapcsán, amikor már minden le van írva egy papírra. A konszern nem akarja, hogy az elköteleződés után mindenféle hirtelen bekerülő és nem tetsző szabályokkal lepjék meg őket. A 2026-ra és az azt követő évekre vonatkozó motorszabályok tárgyalása azonban már több hónapot vett igénybe.

Még több F1 hír: Marko megérti Vettelt: Ez a lépés helyes és logikus volt

„Azt már korábban is elmondtuk, hogy a vállalatok továbbra is konstruktív tárgyalásokat folytatnak. Mindannyian várakozással tekintünk az FIA 2026-ra vonatkozó különböző sport-, pénzügyi és technikai szabályainak kielégítő véglegesítése elé” – idézi a Porsche állítását a The Race.

A Red Bull és a Porsche Ausztriában szerette volna bejelenteni együttműködését, de mivel az FIA Motorsport Világtanácsának júniusi ülésén még nem szavazták meg a motorszabályokat, erre nem kerülhetett sor. Állítólag most az a terv, hogy augusztus elején, közvetlenül a Magyar Nagydíj után, egy virtuális találkozón kötik meg az egyezséget.

Ezért vonul vissza Sebastian Vettel az idei szezon végén!

Így fest egy kör a Hungaroringen az Assetto Corsában!