A McLaren már szombaton tudta, hogy ez nem az ő hétvégéjük lesz

A tizedik helyről induló Carlos Sainz és a kilencedik helyről induló Lando Norris végül a hetedik és nyolcadik helyen értek célba Imolában, ezzel tíz ponttal segítve a McLarent a konstruktőri világbajnokság harmadik helyéért folyó öldöklő küzdelemben.

Andreas Seidl csapatfőnök elmondta, arra számítottak, hogy az időmérőn jobb eredményt érhetnek majd el szombaton, látván azonban, hogy nem így történt, már tudták, hogy nem sok esélyük lesz az előrelépésre a pályán, ahol nem egyszerű előzni.

„Úgy gondolom, boldogok lehetünk a tíz ponttal, pláne, hogy többet szereztünk a Racing Pointnál és nem olyan sokkal kevesebbet, mint a Renault.” – mondta el a csapat vezetője a Motorsport.com kérdésére.

„A hétvégénk igazából a kárenyhítésről szólt, mert teljesítmény szempontjából nem voltunk ott, ahol a Renault és az RP. Egyszerűen nem tudtuk kihozni az autóból azt, amit akartunk, nehéz volt a pilótáinknak rendes köridőket futni.”

„Végül ebből egy kilencedik és egy tizedik hely lett, amik azt jelentették, hogy már a rajt előtt kompromisszumokat kellett kötnünk, beragadtunk és nem tudtuk azt a tempót hozni az autóból, amit akkor, ha nincs előttünk senki.”

Lando Norris, McLaren MCL35 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„Carlos megmutatta, hogy ha valaki mögé beragadsz egy ilyen pályán, akkor még úgy sem nagyon tudsz vele mit kezdeni, ha amúgy kicsit gyorsabb is lennél. Éppen ezért szerintem elégedettek lehetünk azzal, hogy végül összeszedtünk tíz pontot.”

„Szerintem a csapat és a pilóták is jól teljesítettek, remek kiállásaink voltak és a taktika is a helyén volt. A balesetekből persze profitáltunk, ami miatt továbbra is versenyben vagyunk a harmadik helyért.” – mondta Seidl, akinek a csapata 134 ponttal negyedik a konstruktőrök között, holtversenyben a Racing Pointtal és csak egy ponttal lemaradva a Renault-tól.

