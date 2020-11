Az imolai beállítások alapján megmutatjuk, mely fejlesztések jöttek be a Ferrarinak

Bár a Ferrari előtt még mindig hosszú út áll, míg visszaszerzik a tőlük elvárt helyet a rajtrácson, az utóbbi futamokon végzett munkájuk azonban már nem csak a pályán mutatott teljesítményben mutatkozott meg, de a jövőre is lehet hatása.

Ferrari SF1000 front wing Emilia-Romagna GP Fotó készítője: Giorgio Piola

Imolában a csapat újra kihasználta a lehetőséget, hogy az autó elejénél javítsanak a helyzetükön, azzal, hogy az első szárny felső lapjából kivágtak egy darabot, ezzel megrövidítve a kanyarulatot, amit a középen nyíllal jelölt rögzítő mellett leír a szárny széle.

Ezt a módosítást a csapat a pályákon szokta menet közben elvégezni és nem új elemeket küldenek minden helyszínre, ami az utóbbi években nem megszokott lépés a Scuderiától. Ez jelzi azt is, hogy szándékos lépésről van szó, miközben a csapat az idei év nyújtotta kihívásokhoz próbál alkalmazkodni, emellett egyensúlyozza rövid és hosszútávú fejlesztési céljait.

Ferrari SF1000 rear wing Emilia Romagna GP Fotó készítője: Giorgio Piola

A Ferrari ezúttal hátul is kisebb leszorítóerőt generáló megoldást használt, azaz visszatért a kanál alakú hátsó szárny. Képünkön látható, hogy a véglap meg lett hosszabbítva, míg a szárny vezérsíkja és a felső lemez felé elvékonyodik, így a külső részének is nagyobb ráhatása van a légáramra.

Azt is érdekes látni, hogy bár a véglap ezen oldalán is az összes elem össze van kötve, a legelső alul - ahogy az más csapatoknál is megfigyelhető – egyfajta farokrészként hátranyúlik, ezzel egy U-alakú menetet alakítva az áramlatoknak.

Ferrari SF1000 diffuser Fotó készítője: Giorgio Piola

A Portugál Nagydíjon bevezetett padlólemez is megmaradt, mivel úgy érzik, hogy a múltból előhozott terv a hátsó kerék előtt a három függőleges uszonnyal, nagyobb teljesítményt hoz, mint elődje. A diffúzor pedig, mely a szezon első versenyén használtra hasonlít, szintén az autón maradt hétvégére.

Ferrari SF1000 diffuser detail Fotó készítője: Motorsport Images Ferrari SF1000 2020 diffuser Fotó készítője: Giorgio Piola

Egymás mellett nézve őket, látható, hogy az újragondolt felállás a középső pillér mindkét oldalán két függőleges lemezzel van támogatva, ezek közül pedig a kettő legbelső nincs ellátva semmilyen kivágással.

A merevítő (piros nyíl balra) a diffúzor mind a négy elemét összeköti, nem úgy, mint a Stájer Nagydíjon bemutatott darabnál (jobbra). Ennek célja a bizonyos sebességeknél tapasztalt rezgés megszűntetése lehet, emellett egyenletesebbé teszi az autó aerodinamikáját.

A csapat emellett a diffúzor biztonsági része mögötti részén is állított, ránézésre kézzel vágtak le ebből is, hasonló módon, ahogy az első szárny felső lapját megváltoztatták, fölötte pedig egy új, látszólag gyorsan összedobott lapot is látni, amely a védőelem oldalára van erősítve (kék nyíl balra).

Még több F1 hír: Reagált a Racing Point Perez panaszára

Míg Charles Leclerc újabb komoly pontszüretet mutatott be hétvégén, Sebastian Vettel ismét elmaradt tőle. A négyszeres világbajnok azonban az első körös ütközése és a hosszú kiállása nélkül könnyedén a pontszerzők között végezhetett volna.

Vettel összeakadásának Kevin Magnussennel egy törött első szárnyvéglap volt az eredménye, ami az egész futam alatt kínozta. Ennek az aerodinamikai teljesítményre is komoly hatása volt, de azt is jelentette, hogy Vettel és a csapat kevesebb adattal dolgozhatott.

Vettel szárnyvéglapján ugyanis, amely végül Valtteri Bottas bargeboardján akadt fenn, ott volt a gumihőmérsékletet figyelő kamera is, így a csapat arról a gumiról nem rendelkezett információval. Vettel így is viszonylag egyenletes és jó köröket futott (relatíve) a futam során, egy ponton negyedik is volt, amikor előtte a lágyakról többen kijöttek a bokszba.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Ferrari

További pechje a németnek, hogy a visor egy letépett rétege egy ideig rá volt akadva a hátsó szárnyra. Ami azonban végképp elszúrta neki a versenyt, az a 13 másodperces kerékcsere volt, amit az okozott, hogy a pisztoly leszedte a csavar menetét. Mivel Imolában amúgy is tetemes időt vesz el egy kiállás, már eleve jelentős minusszal kellett számolnia.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, makes a stop Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ettől eltekintve úgy tűnik, a Ferrari jó úton halad a gyógyulás felé és a jövő év elején érkező új motorral még tovább csukhatják legnagyobb riválisaikkal szemben az ollót.

Ajánlott videó: