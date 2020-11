Az F1-es csapatok újra tesztelhetik majd a 2021-re szánt végleges keverékeket

Erre azok után kerül majd sor, hogy a mezőny sikeresen vitte pályára az új prototípusokat még Portugáliában. Az a teszt elég volt a Pirellinek ahhoz, hogy a november 1-jei határidőig meghatározza az FIA felé, hogy mely verziókat akarják véglegesíteni.

Mivel a tíz csapat nem egyforma keverékeket kapott Portimaóban, ezért az a döntés született, hogy egy extra FP2-es teszt keretében kipróbálhatják majd a végleges verziókat, hogy adatokat tudjanak gyűjteni róluk a következő idényre.

Ahogyan az Portugáliában is volt, a versenyzők most is a szabadedzés első 30 percében vihetik majd pályára az extra szetteket. Az új konstrukció a tartósságot hivatott javítani, amellyel gond volt az idei silverstone-i versenyeken.

A legnagyobb változás az első gumikat érinti, melyek profilját átdolgozták. A hátsókét már nem lehetett módosítani, főleg amiatt, hogy a jelenlegi padlólemezekkel tesztelték azokat legutóbb, és benne volt a kockázat, hogy esetleg hozzáérnének az autó egyes elemeihez.

„Teszteltük az új verziókat Portimaóban” – kezdte a Pirelli F1-es főnöke, Mario Isola. „A teszteredményeket kielemeztük a pilótáktól kapott adatok alapján, valamint a telemetriát is megnéztük. Jól mentek a dolgok, hiába volt új pálya és voltak kissé trükkös körülmények. Az eredmény rendben volt.”

„Sikerült kiválasztani egy olyan prototípust, amely előrelépést jelent az idei abroncsokhoz képest. Minden Portimaóba vitt szettünknek nagyobb integritása volt. Igazából a vezethetőség és a gumik teljesítménye hiányzott a pályán.”

„Ezért több keveréket is a csapatok rendelkezésére bocsátottunk, és megállapítottuk, hogy melyik lenne a legjobb kombináció az első és hátsó gumik tekintetében, majd elküldtünk egy kérvényt az FIA-nak az új prototípusok homologizációja miatt” – ecsetelte Isola.

Pirelli tyres Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Ez volt az első alkalom, hogy eltérő keverékeket adtunk a csapatoknak. Általában eddig az volt a szokás, hogy két szettet adtunk ugyanabból a gumiból minden csapatnak és versenyzőnek. Ez azt jelenti, hogy nem mindenki próbálhatta ki azt a keveréket, melyet végül kiválasztottunk 2021-re.”

„Ezért most arról tárgyalunk az FIA-val és a csapatokkal, hogy ismét tesztelhessük a választott keverékeket az egyik soron következő futamhétvégén.” Maguk a keverékek egyébként nem fognak változni jövőre, csak a gumik felépítése lesz más.

„Az elsők profilja valamivel másabb. A hátsóknál meghagytuk az idei változatot a padlólemezek miatt, és el akartuk kerülni az esetleges ebből adódó problémákat. Ettől függetlenül azért más elemeket és más anyagokat is bevetünk a hátsó abroncsok esetében.”

„A különbség nem óriási. Olyan keveréket fogunk majd jóváhagyni, amely nem tér el nagyban az idén használtaktól, de az integritás terén a belső tesztjeink alapján szép fejlődést értünk el.”

Bár a Pirelli még nem osztotta meg a számokat, az átdolgozott abroncsok valamivel nehezebbek lesznek, mint a 2020-asok, ezzel pedig tovább nő majd az autók minimum súlya.

