A Magyar Nagydíj hivatalos F1-es időrendje

Tradicionális módon a Magyar Nagydíj jelenti a nyári szünet kezdetét a Forma-1-ben, mivel a magyar futamot követően a mezőny több héten át inaktív lesz, legalábbis a bajnokságban, és csak szeptember első napján, Belgiumban állnak újra rajthoz a legendás Spa-Francorchamps versenypályán, ahol egy ugyancsak izgalmas hétvége várhat ránk.

Most azonban még maradjunk a szezon 12. versenyhétvégéjénél, a Magyar Nagydíjnál, ahol 1986 óta rendeznek versenyeket a királykategóriában, tehát igen nagy múltja van az eseménynek, amit először Nelson Piquet húzott be. Sőt, 1987-ben is a brazil nyert, majd jött a honfitársa, Ayrton Senna, aki ezen kívül még 1991-ben és 1992-ben nyert, szintén a McLarennel.

A tradicionálisan a nyári szünetet is jelentő versenyhétvégének eddig összesen 6 névadó támogatója volt:

1988–1989: Pop 84 Magyar Nagydíj

1992–2005: Marlboro Magyar Nagydíj

2008–2009: ING Magyar Nagydíj

2010–2012: Eni Magyar Nagydíj

2014–2015, 2017: Pirelli Magyar Nagydíj

2018 óta: Rolex Magyar Nagydíj

A Magyar Nagydíjon nem a legkönnyebb az előzés, de a versenyzők mindig találnak lehetőséget arra, hogy előrébb kerüljenek. Ha megnézzük azt, hogy a középmezőny mennyire szoros, valamint azt, hogy a Ferrari és a Red Bull közelebb került a Mercedeshez, akkor ebből még egy szenzációs vasárnap is kisülhet egy nagyon izgalmas szombati időmérőt követően.

A 2019-es Magyar Nagydíj időrend

Első szabadedzés Péntek 11:00-12:30 Második szabadedzés Péntek 15:00-16:30 Harmadik szabadedzés Szombat 12:00-13:00 Időmérő Szombat 15:00-16:00 Futam Vasárnap 15:10

