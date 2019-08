3969 nap után újra a dobogón: dupla Honda!

Egészen az idei Német Nagydíjig Sebastian Vettel volt az egyetlen, aki dobogóra állhatott a Toro Rossóval. Sőt, a német meg is nyerte a 2008-as Olasz Nagydíjat Monzában, de akkor az egy sokkal versenyképesebb konstrukció volt, mellyel több ötödik és egy negyedik helyet is szerzett.

Az akkori autót, az STR3-at egy V8-as Ferrari hajtotta, míg az aktuális csomagot a Honda V6-os hibrid erőforrása kelti életre. A Toro Rosso és a Honda tavaly óta dolgozik együtt, de dobogós eredményük még nem volt. A japánok mindezt célként tűzték ki maguk elé, amire sokan csak legyintettek, de most megcsinálták, még akkor is, ha egy kaotikus nagydíjról volt szó.

A Honda különösen boldog lehetett, mert az élen Max Verstappen végzett, szintén a gyártó motorjával felszerelt versenygéppel, amit azonban már a Red Bull biztosít a holland számára, aki több mint kiváló formában van, de a Toro Rosso versenyzői is dicséretet érdemelnek, és nemcsak a dobogós Daniil Kvjat, hanem Alexander Albon is, mert a thai újonc számára ez volt az első esős F1-es verseny, amit a 6. helyen fejezett be.

Slider Lista Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda, Franz Tost, Team Principal, Toro Rosso, Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, and the Toro Rosso team celebrate a podium finish 1 / 17 Fotót készítette: Zak Mauger / LAT Images The Toro Rosso team line the pit wall as Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14, 3rd position, finishes the race 2 / 17 Fotót készítette: Sam Bloxham / LAT Images The Toro Rosso team cheer from the pit wall as Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14, 3rd position, crosses the line 3 / 17 Fotót készítette: Andy Hone / LAT Images The Toro Rosso team celebrate a podium finish 4 / 17 Fotót készítette: Andy Hone / LAT Images Sebastian Vettel, Ferrari, 2nd position, and Daniil Kvyat, Toro Rosso, 3rd position, celebrate in Parc Ferme 5 / 17 Fotót készítette: Mark Sutton / Sutton Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Daniil Kvyat, Toro Rosso, 3rd position, congratulate each other after the race 6 / 17 Fotót készítette: Mark Sutton / Sutton Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Daniil Kvyat, Toro Rosso, 3rd position, congratulate each other after the race 7 / 17 Fotót készítette: Mark Sutton / Sutton Images Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, and Franz Tost, Team Principal, Toro Rosso, celebrate a podium 8 / 17 Fotót készítette: Andy Hone / LAT Images Franz Tost, Team Principal, Toro Rosso, and the Toro Rosso team on the pit wall celebrate a podium finish 9 / 17 Fotót készítette: Andy Hone / LAT Images Daniil Kvyat, Toro Rosso, 3rd position, shows respect to the Ferrari team in Parc Ferme 10 / 17 Fotót készítette: Mark Sutton / Sutton Images Daniil Kvyat, Toro Rosso, 3rd position, on the podium 11 / 17 Fotót készítette: Zak Mauger / LAT Images Daniil Kvyat, Toro Rosso, 3rd position, drinks Champagne on the podium 12 / 17 Fotót készítette: Steven Tee / LAT Images Daniil Kvyat, Toro Rosso, 3rd position, celebrates with his team 13 / 17 Fotót készítette: Mark Sutton / Sutton Images Daniil Kvyat, Toro Rosso, 3rd position, and the Toro Rosso team celebrate 14 / 17 Fotót készítette: Mark Sutton / Sutton Images Daniil Kvyat, Toro Rosso, 3rd position, and the Toro Rosso team celebrate 15 / 17 Fotót készítette: Mark Sutton / Sutton Images Daniil Kvyat, Toro Rosso, 3rd position, celebrates on the podium 16 / 17 Fotót készítette: Andy Hone / LAT Images Daniil Kvyat, Toro Rosso, 3rd position, celebrates on the podium 17 / 17 Fotót készítette: Andy Hone / LAT Images

A Toro Rossónál és a Hondánál mindenki nagyon boldog volt, és a csapattagok a nagy örömködésben azt sem tudták, hogy mit csináljanak. Egy fantasztikus nap Hockenheimben, benne az öröm pillanataival, amikre a Toro Rosso és a Honda egy ideig még biztosan emlékezni fog. Az istálló pedig 3969 nap után állt fel újra a dobogóra. A fenti képgaléria mellett lentebb egy videós anyagot is megnézhettek az örömködésről.