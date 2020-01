A Ferrari teljesen átszabja az autóját, és nemcsak Vettel miatt

A 2019-es Ferrari egy nagyon érzékeny autó volt, nemcsak a gumikezelés szempontjából. A szezon első és második felében gyakorlatilag két egymástól eltérő csomagot láthattunk a pályán. Hosszú hónapokba telt, de az olaszok megtalálták a módját annak, hogy ideálisan kezeljék a gumikat.

Ez az első hónapokban nagyon komoly problémát okozott, és már akkor tudni lehetett, hogy nincs valós esélyük a címre. A Mercedes köszönte a lehetőséget, és el is döntötte a kérdését. A nyári szünet után egy nagyon erős Ferrarit kaptak a rajongók, de ez főként az időmérő edzésekre volt igaz.

A versenyeken még mindig jobb volt a Mercedes gumikezelése, és ez gyakorlatilag a szezon végéig így is maradt. A csapat tanulván a hibákból, többször is módosított a 2020-as autó tervein. Mattia Binotto csapatfőnök megerősítette, hogy nagy változások várhatóak az új koncepcióban, amivel sokkal több leszorítóerőt generálnának. A hírről a neves és elismert f1technical.net is beszámolt.

A korábbi autó messze nem feküdt Sebastian Vettelnek, de nem ez a fő ok, amiért átszabják a gépet. A csapat egy olyan csomagot tervez pályára gurítani, ami hasonlóan versenyképes lehet, mint az előd az egyenesekben. Ha ezt sikerül megvalósítaniuk, akkor lehet esélyük a Mercedes és a Red Bull ellen, akikkel ugyancsak számolniuk kell.

A jelentős változtatások nemcsak a felfüggesztést és az aerodinamikát érintik, hanem a motort is, amivel több megbízhatósági gond volt. Binotto, aki eredetileg motorspecialista, igen közelről figyelheti a mérnökök munkáját, és az erőforrások egy bizonyos részét csak arra fordíthatják, hogy megoldják ezeket a problémákat, miközben még több lóerőt csikarnak ki az aggregátból.

Erre amiatt lehet szükségük, mivel az új autó a kanyarokra lesz hangolva, így várhatóan tempót veszítenek majd az egyenesekben. Ezek a plusz lóerők nagyon sokat segíthetnek, és kiegyenlíthetik a hátrányt.

