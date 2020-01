Jelentősen nőttek az eladások a Red Bullnál Hollandiában Verstappen miatt

Max Verstappen gyakorlatilag már a kezdetek óta hatalmas üzletet jelenthet a Red Bull Racingnek. Nem véletlenül ragaszkodik ennyire a hollandhoz a csapat, mely a hírek szerint az új szerződés megkötésével évi több mint 40 millió eurót ad a fiatal pilótájának.

A fizetés másik részét azonban a Honda állja, akiknek legalább annyira fontos Verstappen jelenléte, hiszen a mezőny egyik legjobb versenyzőjéről van szó. A Red Bull programjában pedig egy olyan pilóta sincs, akivel pótolni tudnák a tehetségét.

A Red Bullnak és a Hondának kiemelkedően fontos volt, hogy hosszabbítsanak a sztárral, aki így a következő években is a Red Bull-Hondát vezetheti. Azt azonban nem tudjuk, hogy mit tartalmaz az új kontraktus, mert lehetséges, hogy bizonyos esetben Verstappen idő előtt távozhat.

Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója közben a lapunk kérdésére megerősítette, hogy Max által több Red Bullt adnak el Hollandiában. „Ez nagyon világos. A Red Bull végső soron egy olyan cég, mely italokat gyárt, és a motorsportot eszközként használja a márkaélmény előmozdítására és az értékesítés ösztönzésére.”

Dutch Max Verstappen fans invade the track to celebrate the victory of Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images