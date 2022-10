A Ferrari szerint a minimális költségtúllépés is fél másodpercet jelenthet körönként

A Forma-1-es csapatok már tűkön ülve várják az FIA szerdai hivatalos bejelentését, amelyben közzéteszik, mely istállóknak sikerült a költségvetési sapka alatt maradni 2021-ben és melyeknek nem.

A kiszivárgó hírek szerint a Red Bull és az Aston Martin sem tudott a határon belül maradni, ráadásul a Milton Keynes-i alakulat jelentős, tízmillió dollárral haladta meg a limitet.

A két alakulat természetesen ragaszkodik ahhoz, hogy az FIA nem tájékoztatta őket szabálysértésről, miközben a riválisok rendkívül kíváncsian várják a hivatalos bejelentést, valamint azt, hogy mennyire veszi komolyan a szervezet a költségvetés áthágását.

A szabály szerint a 145 millió dollárban meghatározott, a kompenzációval együtt valamivel több, mint 148 millió dolláros limit öt százalékos túllépése kisebb szabálysértésnek minősül, a Ferrarinál úgy vélik, hogy néhány millió dollár is hatalmas nyereség a pályán.

Mattia Binotto elmondta, nem éppen ideális, hogy még most is a 2021-es bajnoki küzdelemről vitatkoznak, de a túlköltekezés kérdését nem szabad a szőnyeg alá söpörni.

„Nagy kár, hogy még 2022 októberében is az előző idényről beszélünk, mert még ezen a ponton is hatással bír a tavalyi szezon erre az évre. Várjunk szerdáig, mielőtt ítéletet mondanánk, de bármilyen összegről is beszélünk, semmilyen túlköltekezés nem jelentéktelen“ - mondta a Ferrari csapatfőnöke a Sky Italiának.

„Fontos megérteni, hogy még ha csak négymillióról is van szó, ami a szabály szerint a kisebb jogsértés kategóriájába esik, a valóságban ez nagyon sokat jelenthet. Számunkra egy ekkora összeg hetven embert jelent a műszaki osztályon, akik olyan megoldásokat találhatnak ki és gyárthatnak le, amelyek akár fél másodpercet is érhetnek körönként“ - magyarázta az olasz.

„Ez az előny a következő szezonokra is tovább vihető és még 2023-ban is versenyelőnyt jelent, szóval ez egyértelműen fontos dolog. Ez általánosságban a hitelességet teszi kockára. Remélem, hogy mindenki megfelelően kezelte ezt a feladatot“ - fogalmazott Binotto.

Íme, a 2022-es F1-es Japán Nagydíj menetrendje – hajnali program következik!