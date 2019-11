A Ferrari megismételné Räikkönen tavalyi győzelmét Austinban

A Ferrari harcban lehetett volna a címért, de rengeteg lehetőséget hagytak ki, így a Mercedes és Lewis Hamilton is idő előtt ünnepelhet, akárcsak tavaly. A német gyártó már bajnok, és ezen a hétvégén Amerikában minden bizonnyal Lewis is az lesz, akinek ez a 6. világbajnoki címe lenne a Forma-1-ben.

Még több F1 hír: Ez Hamilton, Vettel és Bottas taktikája Verstappen ellen

Az olaszoknál egy rettentően erős csomag állt össze a nyári szünetet követően, és a motorelőnyük hatalmas, de a csapat továbbra is azon a véleményen van, hogy minden legális a gépükben, és ezzel kapcsolatban bármilyen vizsgálatot szívesen várnak. Az azonban kissé bosszantó lehet számukra, hogy a szezon során majdnem 10 olyan futam is volt, amit megnyerhettek volna, de mindig közbejött valami. Legutóbb is az első két helyről várhatták a futamot, akárcsak Japánban, de megint a Mercedes nyert. Ezúttal nem Valtteri Bottas, hanem Lewis Hamilton lehetett a legboldogabb.

„Az elmúlt hat versenyen az első helyről indulhattunk, de csak három futamot nyertünk meg, és minden bizonnyal jobban akarunk elérni ennél. Bátorító számunkra az a tény, hogy egy olyan csomaggal rendelkezünk, mely a legtöbb pályán lehetővé teszi a győzelemért való küzdelmet.” - kezdte Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke.

„Jelentős javulást értünk el az év eleje óta, ami miatt mindenki dicséretet érdemel Maranellóban, akik annyira keményen dolgoztak, hogy ezen a szinten legyünk. Az idény utolsó három versenyét pedig arra fogjuk felhasználni, hogy csoportként fejlődjünk tovább, és a lehető legszorosabban működjünk együtt a következő évre.”

„Az élmezőny egy nagyon szűk terepet alkot, ahol minden részlet számít, ha gyakrabban akarunk nyerni. Most az Egyesült Államokban fogunk versenyezni, melynek hatalmas múltja van a motorsportban. Tavaly sikerült nyernünk, és a csapat motivációja az lesz, hogy megpróbáljon hazahozni egy jó eredményt.”