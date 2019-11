A Ferrari feltette a nagy kérdést: „Akkor a többiek a kanyarokban trükköznek?”

Mint arról korábban már írhattunk, a számos rivális tisztázást kért a szövetségtől a Ferrari motorcsomagja kapcsán. Több teória is van arról, hogy mi állhat a háttérben, mik azok a technikai megoldások és trükkök, amik által az olaszok hirtelen ekkora előnyre tettek szert. A riválisok kételkednek abban, hogy ezen szabályok mellett ekkora ugrást lehet véghezvinni ilyen rövid idő alatt.

A technikai megoldásokról és az esetleges trükkről hivatalosan továbbra sem tudni, de az FIA ha bármit is tud erről, azt természetesen nem adhatja ki. A szövetség márpedig messze a legtöbb információval rendelkező „csapat”, akiknek minden hozzáférésük megvan a mezőnyben szereplő autókhoz, bár legutóbb is egy rivális levele alapján kellett vizsgálatot indítaniuk, ami a Renault kizárásához vezetett a Japán Nagydíjról.

„A technikai szakembereink alaposan megvizsgálnak minden egyes autó körüli jogszerűséget, és ez a folytatásban is így lesz. Mindannyian jól tudjuk, hogy a csapatoknak lehetőségük van a tiltakozásra az ügy ellen. Ezt 30 perccel az esemény után tehetik meg, ami letelt, és egy ilyen dokumentumot sem kaptunk.” - tette egyértelművé a helyzetet az FIA versenyigazgatója, Michael Masi a Mexikói Nagydíjat követően, így továbbra sincs arról szó, hogy a csapatok közül bárki óvna a Ferrari miatt.

A Ferrari közben már azt mondja, örülnének annak, ha valaki megóvná a technikájukat, hogy ezzel végérvényesen tisztázzák magukat, és bizonyítsák, a kritikák, valamint a feltételezések hamisak. Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke a lapunk kérdésére nyilatkozott a helyzetről, ami nem túl kényelmes számukra.

„Először is, minden F1-es csapat nagyon keményen dolgozik az előnyök kiépítésén. Mi is nagyon keményen dolgoztunk a motorcsomagunk fejlesztésén, ami nem volt a legjobb, amikor az új szabályok érvénybe léptek 2014-ben. Ha most legelöl vagyunk, akkor arra egyszerűen csak büszkének kell lennünk.”

„Világossá kell tennünk, hogy azok a dolgok, amiket az interneten vagy az újságokban olvastam, sajnálatosak. Más versenytársaknak is voltak előnyeik a múltban, és senki sem hibáztatta őket ezért. A Ferrarinál, amikor hátrányos helyzetbe kerültünk a motorunkkal, az egyetlen dolog, amit tettünk, az az, hogy megpróbáltuk kezelni és javítani az erőforrást. Sokkal igazságosabb lenne, ha néhány kommentárt nem is olvasnánk vagy hallanánk.”

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, with Sebastian Vettel, Ferrari, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, after the race Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Még mindig nem nyújtottak be tiltakozást a Ferrari ellen, és lehetséges, hogy ez így is marad, mert máskülönben az nagyon nagy negatív hatással lenne a sportra, valamint a csapatoknak továbbra sincs a kezükben olyan bizonyíték, ami kellően erős lehetne ehhez. A Ferrari azonban áll elébe az esetleges vizsgálatoknak.

„Az FIA mindig és folyamatosan figyeli a telemetriai adatokat, valamint minden alkalommal megvizsgálja, hogy a motor megfelel-e a szabályoknak, és állandóan ellenőrzi azt éves szinten, valamint minden egyes versenyen. Nincs egyértelmű tiltakozás egy fél részéről sem, vagy olyasvalami, ami felkeltené az FIA figyelmét. Van egy előnyünk, ami talán nem olyan nagy, mint amit az emberek hisznek, de ez csak a kemény munkára vezethető vissza, és nagyon büszkék vagyunk rá.”

A Ferrari motorfölénye hozzájárult ahhoz, hogy egyes pályákon jelentős előnyben legyenek, ami időnként akár 1 másodperc is lehet az egyenesekben. Binotto azonban ragaszkodik ahhoz, hogy ez részben az aerodinamikai filozófiájukhoz is köthető a riválisokhoz képest, ami által gyorsabbá válnak az egyenes részeken.

„Nem mi vagyunk azok, akik a legnagyobb leszorító erővel rendelkeznek. Ez magyarázza azt, hogy miért nem vagyunk olyan gyorsak a kanyarokban. Ha kevesebb leszorító erővel rendelkezel, akkor egy ilyen helyzet alakul ki. Ez nyilvánvaló. Úgy gondolom, hogy az autónk kombinációja kevesebb leszorító erővel és nagyobb sebességgel jár, ami előnyt jelent számunkra az egyenesekben, plusz ott van egy bizonyos motorelőny is.”

A Ferrari azonban azon is sokat dolgozott, hogy a kanyarokban változzon a helyzet, és most közelebb is állnak ezen a területen a riválisokhoz. A helyzet azonban továbbra sem a legideálisabb, de ha 2020-ra ez is kellőképpen erős lesz, akkor a Ferrari új csomagja verhetetlenné válhat.

„Azzal, hogy mi előnyre teszünk szert az egyenesekben, soha nem hibáztatjuk a többieket, akik annyira gyorsak a kanyarokban. Szóval amiatt mert olyan gyorsak a kanyarokban, trükköznek? Nem hiszem. Nekünk semmilyen trükkünk sincs az egyenesekben. Ez csak egy mód arra, hogy hogyan kezeljük az autót és azt miképpen tervezzük meg, valamint végül milyen rendszer szerint használjuk.”