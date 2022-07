A Ferrari és a Mercedes is tagadja, hogy hátráltatnák a Porsche és az Audi F1-es csatlakozását A Ferrari és a Mercedes képviselői is vehemensen tagadják a paddockban keringő pletykákat, miszerint szándékosan késleltetik a 2026-os motorformula véglegesítését, hogy azzal is nehezítsék a Porsche és az Audi életét.