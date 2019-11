Van-e létjogosultsága az autóversenyeknek az Olimpián?

Most hétvégén szervezték meg az olaszországi Vallelunga versenypályáján az első Motorsport Gamest. Az eseményt megálmodó SRO elnöke, Stéphane Ratel szerint fő motivációjuk az volt, hogy betöltsék azt a piaci rést, ami azáltal keletkezik, hogy a motorsportok, annak ellenére, hogy az egyik legnagyobb sportágnak számítanak a világon, nem tartoznak az Olimpiai versenyszámok közé.

A Motorsport Gamesen összesen hat versenyszámban avattak bajnokot: Formula-4, GT3, túraautó, drift, go-kart és szimulátor. Az éremtáblázat első helyén Oroszország végzett egy arannyal és két bronzzal, az aranyat Klim Gavrilov révén a túraautósok közül hozták el. A mi fiaink is jól szerepeltek, legjobb eredményünk egy hetedik hely a 19 éves Tóth László révén Formula-4-ben.

További híreink: Montezemolo szerint Hamilton a legendák közé lép

A legkomolyabb érv általában a motorsportok olimpiai szerepeltetése ellen az, hogy a gép sokkal nagyobb tényező bennük, mint az ember, ami például a Forma-1-re igaz is lehet, hisz a Williams versenyzőinek esélye sem lenne az éremre, számos más sorozat van emellett, ahol vagy előre kapott, egyenlő teljesítményű autókkal versenyeznek a pilóták, vagy pedig egyéb módszerekkel érik el, hogy a különböző erejű autók is közel legyenek egymáshoz. Emellett arról is beszélhetnénk, hogy a nem emberi tényezők milyen más olimpiai sportágban játszanak jelentős szerepet.

Azt is megemlítenénk, hogíy a motorsportnak van olyan komoly fizikai igénye, mint másoknak, és efelől bárki, aki negyed óránál többet ült go-kartban, tanúskodhat. Az ókori olimpiai játékokban a fő attrakció mindig a fogathajtó verseny volt, ahol az emberi tényező a hajtó volt, de a kocsikat lovak húzták. A mai autóversenyek ugyanezen az alapon nyugszanak, csupán pár százzal több lóerővel rendelkeznek.

A hu.motorsport.com exkluzív videója a 2021-es F1-es szabályokról, benne 10 olyan ponttal, ami nagyon fontos lesz az új királykategóriában.