Rasmussen tarolt, de Bereznay Spában a 2. helyről rajtolhat!

Silverstone-ban az Alfa Romeo pilótái talán a szezon legrosszabb időmérőjét zárták, a bajnoki éllovas Jarno Opmeer már a Q1-ben búcsúzott, és csak a 11. lett, míg Bereznay Dani a Q2-be még befért, de a Q3-ba már jutott be, és a 11. helyről rajtolhat majd.

Az alfásoknak azért is lehet ez különösen kellemetlen, mivel a legnagyobb ellenfelük, a Red Bull elhozta az első sort a rajtrácson Rasmussen – Kiefer sorrendben. Dani abban bízhat, hogy a 11. helyen már szabadon választhat gumit, azt pedig Opmeer idén más többször is bebizonyította, hogy a futamgyőzelemhez az egyik legjobb stratégia a futam végén felrakni a lágyakat.

Spában aztán a Q2-be még kényelmesen, a második helyen jutott be Dani, de a Q3-ba éppen, hogy befért, az utolsó továbbjutást érő 10. helyen ment tovább a Q3-ba, ahova most követte őt csapattársa, Opmeer is.

Az első Q3-as mért köre után a 4. helyen volt Dani, azonban majdnem 5 tizeddel elmaradt a Q1-es legjobb idejétől, így valószínűleg csak egy használt szetten futott biztonsági kört.

Ezt többek között bizonyította az is, hogy a második körén majdnem 6 tizedet javított, és 5 tizedet adott a végül csak 10. helyet megszerző csapattársának, Jarno Opmeernek. Sokáig úgy tűnt, hogy az 1.40.1-es ideje elég lesz a pole-pozícióhoz, de a Red Bull pilótája, Frederik Rasmussen az utolsó pillanatban vette át a vezetést, és duplázva megnyerte a belga időmérőt is.

A verseny közvetítése magyar idő szerint 20.30-kor kezdődik az F1 hivatalos YouTube csatornáján.

Ajánlott videó: