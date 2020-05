Jacques Villeneuve is elindul a legendák online versenyén

Jacques Villeneuve, aki ma lett 49 esztendős, szintén ott lesz a The Race által rendezett „retro” online viadalon, aminek a legutóbbi eseményén Rubens Barrichello is futamot nyert. Mindez azt is jelenti, hogy JV farkasszemet nézhet az egykori BAR F1-es csapattársával, Jenson Buttonnal.

A kanadai-francia versenyző már nem aktív versenyző, és legutóbb a NASCAR Whelen Euroseries-ben, és a skandináv Porsche Carrera Cup 2019-es versenyén láthattuk. Jacques mögött egy 30 esztendős versenyzői karrier áll, és egyike azoknak, akik megnyerték az F1-es bajnokságot, valamint az Indy 500-at.

Az Indy 500-at még 1995-ben húzta be, közvetlen azelőtt, hogy a Williamsszel bemutatkozott volna a Forma-1-ben 1996-ban. Villeneuve a hétvégén egy McLaren M23-as versenygéppel fog versenyezni abban a mezőnyben, ahol Dario Franchitti és Emerson Fittipaldi is képviselteti magát.

Gilles Villeneuve, McLaren M23

Az M23 volt az az autó, amiben Villeneuve édesapja, Gilles Villeneuve bemutatkozhatott a Forma-1-ben még az 1977-es Brit Nagydíjon.

