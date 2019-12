A Ferrari versenyzője nyerte az F1 Esport-világbajnokságát, Bereznay győzött az utolsó futamon

A nagy finálé előtt négy versenyző volt esélyes a bajnoki címre. Nagy meglepetésre Leigh, a kétszeres bajnok idén totálisan esélytelenként szerepelt a Mercedesszel, ellenben az Alfa Romeóhoz szerződött Bereznayval, aki egy nagyon nagy hajrára készült.

A több balszerencsés futam után 93 pont állt a neve mellett az utolsó versenyeket megelőzően. Az éllovas Tonizza volt a Ferrarival, mely ebben a szezonban mutatkozott be az Esportban. A 146 pontos olaszt Rasmussen (120 pont) és Opmeer (103 pont) követte.

Döntő – első futam / Szuzuka – 13 kör

Az Esports Series 10. fordulóját Dani az 5. helyről várhatta, így minden esélye megvolt arra, hogy a győzelemért harcoljon. Sajnálatos módon ez egy igen rosszul alakult nagydíj volt a magyar résztvevő számára, és csak a 16. helyen zárt, amivel eldőlt, hogy nem nyerheti meg a bajnokságot. Rasmussen a győzelmével azonban nagyon fontos pontokat gyűjtött, miközben Tonizza az élről indult Carretont az utolsó körben előzte meg a 4. helyért. A második Blakeley lett, míg Holzmann harmadikként végzett.

Döntő – második futam / Austin – 14 kör

A finálé második futamának rajtrácsa izgalmas volt. Rasmussen az első kockát szerezte meg Bereznay és Bonito előtt, majd jött a bajnoki éllovas Tonizza. Magyar szempontból az első pár kanyar nagyon nem sikerült, mivel Dani visszaesett a 6. helyre, többen is megelőzték. Az 1-es kanyarban ki is terelték, míg a volt csapattársa, Leigh hirtelen ott volt a 4. helyen. Tonizza is erősen nyitott és a második helyen folytatta a futamot.

Rasmussen ezt a futamot is megnyerte Bonito és Opmeer előtt, aki a nap legnagyobb előzését mutatta be, sajnos Bereznay ellen. Dani 5. lett, így ezúttal sem tudott felállni a dobogóra. Ez az eredmény egyúttal azt is eredményezte, hogy a Red Bull behúzta a konstruktőri bajnokságot, és a csapat versenyzője átvette a vezetést az egyéniben. Ehhez Tonizza 3 másodperces büntetése is hozzájárult a pályaelhagyás miatt. Az utolsó futam előtt Rasmussen 4 ponttal számolt többet az olasznál.

Döntő – harmadik futam / Interlagos – 20 kör

A mindent eldöntő futamot Tonizza az élről várhatta az első sorban Berezanyval, míg Rasmussen csak 7. volt, így az esélyei jelentős mértékben csökkentek a címre. A második körben Dani egy nagyon agresszív manőverrel átvette a vezetést, bizonyítván a képességeit. Tonizzának azonban nem volt miért aggódnia.

A 7. körben Tonizza kockáztatott és visszavette a vezetést, noha megelégedhetett volna egy dobogóval, mivel Rasmussen még a TOP-10-ben sem volt ott. Nem sokkal később jöttek az újabb kiállások, amivel a Red Bull versenyzője fellépett a 10. helyre.

Stílusosan az év Bereznay győzelmével zárult Tonizzát és Carretont megelőzve. A futam végig lüketett, izgalmas és látványos volt, mint általában, de ez most valóban egy igazán izgalmas nagydíj volt, rendkívül közel egymáshoz a versenyzőkkel.

Tonizza minden dicséretet megérdemel, miután többször is benne volt a pakliban, hogy a manővereivel kiesik, de ő akarta a győzelmet, amit Bereznay nem adott ki a kezei közül. Rasmussen csak 1 pontot szerzett a két győzelme után.

