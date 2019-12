Bereznay nem akárhogy okozta az év pillanatát - videó

Bereznay Dániel tavaly még a Mercedes színeiben versenyzett a forma-1-es eSport bajnokságban, ám a 2019-es idényben már az Alfa Romeót erősítette. Bereznay idén is kitett magáért a virtuális pályán, és végül három futamgyőzelemmel zárt, de lemaradt a bajnoki címről.

A magyar versenyző megnyerte a szezonzárót is, de csapata mégsem ezt tartotta a legemlékezetesebb pillanatnak a szezonban, hanem azt, amikor Bereznay megcsillogtatta a hangját is. Talán a mezőnyből sokan nem is tudják, hogy a magyar fiú korábban az X-faktor magyar kiadásában is szerepelt.

Mindenesetre Bereznaynak jövőre is szurkolhatunk, ugyanis az Alfa Romeo hosszú távon számol a magyar tehetséggel.

Hollandiában nagy erőkkel zajlanak a munkálatok, hogy 2020-ra minden a helyére kerüljön. A pálya jelen állapotában használhatatlan, de ha az elkészül, az egyik legélvezetesebb kanyart tartalmazhatja.