Még mindig a Mercedes motorja a legerősebb a Forma-1-ben: a Honda az utolsó

A Forma-1 2014 óta egy rendkívül összetett és bonyolult motorcsomaggal dolgozik, ami igencsak feladta a leckét a mérnököknek. Az évek múlásával azonban még az eleinte komoly problémákkal küszködő Honda is felvette a ritmust. A kezdetekben a Mercedes javarészt a sokkal erősebb motorjának köszönhette a győzelmeit, de egy ideje már a Ferrari jelenti a csúcscsomagot, ha az erőforrások hatékonyságáról beszélünk.

A spanyol AS beszámolója szerint a Mercedes adja le a legtöbb lóerőt a Forma-1-ben. Ez az 1010 lóerő igencsak impulzív, aminek leginkább az időmérőkön veszik hasznát. A Ferrari ezzel a 990 lóerejével elmarad, és mindez több esetben érezhető is a kvalifikációkon, bár nagyobb gondot jelentenek nekik a lassú kanyarok. Ugyanakkor adott esetben az olaszok ezzel az 1010 lóerővel kompenzálhatnák is sebességhiányukat az érintett kanyarokban.

A Ferrari a Belga Nagydíjon vetheti be a 3-as specifikációját, ami körülbelül 20 lóerővel adhat le többet, mely igencsak nagy ugrás lenne. Kérdés, hogy a Mercedes verziója mennyivel lehet majd erősebb, mert így a rivális nagyon nehezen érheti utol a németeket. Ugyanakkor az is igaz, a Mercedesnél már csak kisebb ugrásokra lehet számítani, hiszen ebből a szempontból a nagyobb hátrányban lévő gyártó többet tud előrelépni.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19, leads Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images

A harmadik helyen a Renault áll 975 lóerővel a 972 lóerős Honda előtt. Ha hinni lehet ezeknek a számoknak, nagyon kicsi a különbség a két erőforrás között, de egyelőre a japánok csomagja megbízhatóbbnak és hatékonyabbnak is tűnik. Mindezt azonban nehéz megítélni, mivel a Honda egy top-autóban (is) dobog, addig a Renault csak a középmezőnyben szerepel, hiába a gyári alakulata, vagy az egyelőre kiemelkedő McLaren.

Az F1Only.fr beszámolója szerint a Renault utolsó motoros fejlesztési csomagja már úton van. A Belga és az Olasz Nagydíj is ideális helyszínt jelenthetne a bevetésre, ahol a büntetéseket hamarabb dolgozhatnák le a versenyzők a pályák karakterisztikája miatt. Ezzel a 15 lóerős plusszal a McLaren járhatna a legjobban, mely idén kiválóan teljesít, és nagyon magabiztosan tartja a 4. helyet.

A Renault mérnökei tehát véglegesítik a „C” specifikációt, ami az újabb 15 lóerős ugrással egy lépéssel közelebb kerülhetne a top-gyártókhoz, de ha ezzel párhuzamosan a Ferrari valóban képes lesz hozni a saját értékeit, akárcsak a Mercedes, akkor ez a bizonyos előrelépés részben csak fiktív lenne. A Honda csomagja állítólag nagyobb ugrást vetít előre, mint a Renault esetében, de lehetséges, hogy a japánok csak a Japán Nagydíj környékén vetik be a fejlesztést, míg a franciák ezt már ezen a hétvégén megtehetik.

