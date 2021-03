Vinales nyert a rendkívül izgalmas Katari Nagydíjon a MotoGP-ben!

Az év első MotoGP-futamát Bagnaia kezdhette meg az élről, az első sorba pedig még Quartararo és Vinales fért oda. A második sort a Valentino Rossi, Miller, Zarco trió foglalhatta el, a top-10-et pedig Morbidelli, A. Espargaro, Rins és Mir zárta, Marc Marquez pedig még nem térhetett vissza Katarban.

A Ducatik remekül jöttek el a rajtnál, Bagnaia maradt az élen, mögé Miller, Zarco és az újonc Martin jött fel, a további állás Quartararo, Vinales, Rossi, A. Espargaro, Rins, Mir volt a top-10-ben. Petrucci a rajtnál kicsúszott, így nem tartott sokáig az első versenye a Tech3-mal.

Aleix Espargaro nem sokkal később visszacsúszott a 10. helyre, Martin pedig nem sokáig tudta maga mögött tartani Quartararót és Vinalest, ennek következtében a 6. helyen haladt tovább. Zarco feljött a második helyre, Quartararo pedig megelőzte Millert, míg Nakagami kicsúszott. Az élen Bagnaia sem lehetett nyugodt, ugyanis Zarco elkezdte szorongatni őt.

15 körrel a futam vége előtt Bagnaia, Zarco, Quartararo, Miller, Vinales, Rins, Mir, Martin, A. Espargaro, Oliveira volt a top-10 állása, majd Vinales elment Miller mellett, így már a két vezető Ducati mögött két Yamaha állt, Quartararo pedig közeledett Zarcóra, de Vinales sem volt messze Quartararótól.

Vinales nagyon kemény tempót mutatott, Quartararót és Zarcót is megelőzve feljött a második helyre, ráadásul előbbi mellett Rins is el tudott menni, így az élmezőny állása 9 körrel a leintés előtt már Bagnaia, Vinales, Zarco, Miller, Rins, Quartararo volt, de nagyon együtt volt a mezőny.

Alex Marquez is kicsúszott, ezzel véget ért a versenye, Vinales pedig 8 körrel a futam vége előtt előzte meg Bagnaiát, pár körrel később pedig Zarco is megelőzte őt. A negyedik Rins, az ötödik Mir volt, tehát egyre feljebb zárkóztak a Suzukik.

Már csak 5 kör volt hátra, amikor Mir el tudott menni Rins mellett, majd Bagnaiát "vadászta le", ezzel már dobogós helyen állt 2020 világbajnoka. Bár Zarcót is támadni tudta, ráadásul az előzés is összejött neki, azonban a célegyenesben Zarco és Bagnaia is el tudott menni mellette, így a negyedik helyen ért célba.

A top-10-be még Quartararo, Rins, A. Espargaro, P. Espargaro, Miller és az újonc Bastianini fért be, Bradl 11., Rossi 12. lett.

