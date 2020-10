"Mirt és a Suzukit kell legyőzni a bajnoki címhez"

A 10. helyről rajtoló Alex Rins győzelmével zárult a vasárnapi Aragóniai Nagydíj. Csapattársa, a harmadik helyen záró Joan Mir hat pontos előnnyel vette át a vezetés a világbajnokságban.

A 13. helyről rajtoló Andrea Dovizioso végül a 7. helyen zárta a futamot. Az olasz hátránya mindössze 15 egység Mir mögött, így világbajnoki álmai még közel sem értek véget.

A Ducati versenyzője állítása szerint Le Mans előtt realizálta, hogy Mir az, akit a világbajnoki cím megszerzéséért le kell győzni. Az első gumik nyomásával küzdő, végül pont nélkül záró Fabio Quartararo 18. helyezése Dovizioso szerint bizonyíték arra, hogy ebben a bajnokságban bármi, bármikor megtörténhet.

„Szerintem már Le Mans előtt Mir számított a legerősebbnek, mert mindenki másnál kiegyensúlyozottabb” – mondta Dovizioso.

„Persze Quartararo több versenyt nyert, ami szintén fontos. De láthatjuk, hogy a Suzuki minden versenyen előre keveredik, ami nagyon fontos a bajnokság szempontjából.”

„Szerintem nagyon nehéz lesz őket legyőzni, de most is láthattuk, hogy bármi megtörténhet. Quartararo versenyen ugyancsak ezt igazolja, és mi is sokat szenvedtünk a hétvégén.”

„A 13. helyről rajtoltam, de végül sikerült életben tartanom a világbajnoki reményeket. Emiatt elégedettek lehetünk, de a jövő hétre ki kell találnunk valamit.”

A Ducati versenyzői a hétvégi időjárási körülmények mellett nehezen tudták gumijaikat üzemi hőmérsékletre melegíteni, Dovizioso számára pedig a lágy hátsó gumi életben tartása is nehézséget okozott.

Andrea Dovizioso, Ducati Team Fotó készítője: MotoGP

Az olasz ezért úgy döntött, a versenyre a közepes keverékű hátsó gumit választja. A vasárnapi melegebb időjárás tudatában döntése végül nem bizonyult helyesnek. Dovi úgy érzi, jobb rajtpozíció esetén sem végzett volna előrébb, mint az 5. hely.

„A gumiválasztás ismeretében maximum két helyezéssel végeztünk volna előrébb. Azért nem többel, mert a közepes keverék végül nem működött olyan jól, mint az edzések alatt. Az utolsó nyolc körre a gumik teljesen elkoptak” – magyarázta.

„Nem tudtuk volna tartani az elől lévők tempóját. A verseny végén az elkopó gumi nagy különbséget eredményezett.”

„A következő héten fontos lenne az első két sor valamelyikéből rajtolni.”

„Először is gyorsulnunk kell néhány területen. A verseny elején sok időt vesztettem, néhány kanyarban egyszerűen nem voltam elég gyors. Ha egy versenyen ez történik, akkor egyszerűen megszívtad, mivel nem változtathatsz rajta” – vonta le a tanulságot Dovizioso.

