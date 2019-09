A fájdalom befolyásolhatja, hogy Crutchlow mikor vonul vissza

Cal Crutchlow már tavaly elmondta, hogy a 2020-ig érvényes szerződése az LCR Hondával valószínűleg karrierje utolsó szerződése lehet, ugyanakkor nyitva hagyta annak is a lehetőségét, hogy 2020 után is a mezőnyben marad.

A 2018-as, erősre sikerült szezonja a nagy Phillip Island-i balesete után korai véget ért, a 2019-es idény pedig nehezebben alakul a brit számára, ugyanis nehezen birkózik meg az RC213V karakterisztikájával. Jelenleg összetettben a kilencedik helyen áll, a neve mellett két dobogóval – ezeket Katarban és a Sachsenringen szerezte.

Silverstone-ban Crutchlow azt nyilatkozta, hogy normális életet szeretne élni a feleségével és a lányával, azonban a fizikai fájdalom is hatással lesz arra, hogy mikor dönt úgy, hogy befejezi.

„Őszintén mondom, fájdalmaim vannak. Mindig 100 százalékot fogok nyújtani, de fizikai fájdalommal kell együtt élnem, és nemcsak a tavalyi baleset miatt, hanem általánosságban is. Nem tudom, meddig tudok még ezzel együtt versenyezni, ahelyett hogy normális életet élnék.” – kezdte a 33 éves versenyző.

„Az emberek különbözőképpen reagálnak a dolgokra. Vannak olyan velem egykorú versenyzők, akiknek nincsenek fájdalmaik. Valentino Rossi még 40 évesen is versenyez, én viszont máshogy érzem magam. Normális dolgokat akarok csinálni. El akarom vinni a lányomat iskolába és játszani akarok vele. Szeretnék egyenesen járni, ami most nem megy, emiatt nem is futhatok a lányommal. Egy kicsit normális életet szeretnék. De nem ezért fejezném be a pályafutásomat.”

„Nem mondom azt, hogy biztosan visszavonulok, ugyanis ha jövőre nem fog fájni semmim, és éppen vezetni fogom a bajnokságot, akkor teljesen más esélyek lesz a folytatásra. Meglátjuk, mi lesz.”

Crutchlow azt is elmondta, hogy a tavalyi bokatörése után egy ideig nem volt fájdalma, azonban nemrég újra elkezdett fájni a bokája.

„Az utóbbi hónapokban újra elkezdett nagyon fájni a bokám. Előtte 5 hónapig fantasztikus volt. Aztán közvetlenül Sachsenring előtt újra nagyon rosszra fordult a helyzet. Hasonló fájdalmat érzek, mint 1 hónappal az operáció után.”

„Próbáljuk megérteni, hogy miért van ez. Szerintem a fémlemez nyomja az idegeket. Majd beszélek a sebésszel, aki Ausztrália után megoperált.”

A brit hozzátette, hogy a fémlemezek eltávolítása miatt a 2020-as szezon elején lehetnek gondjai.

„Újra meg kell mozdítaniuk az idegeket, hogy kivegyék a fémlemezt. De fogalmam sincs, hogyan fognak reagálni a mozgásra. Lehet, hogy még rosszabb lesz a helyzet. A sebész azt mondta, hogy 2 hét alatt elmúlhat a fájdalom, azonban lehet, hogy csak 2 év alatt fog…” – zárta Crutchlow.

