A Honda szerint Lorenzónak komolyak a gondjai

Jorge Lorenzo a gyorsaságimotoros-világbajnokság egyik legnagyobb sztárja, a MotoGP-ben három világbajnoki címet szerző spanyol azonban rossz lóra tett a csapatcseréivel. A Yamahával kilenc évig a motorsportok legjelentősebb kategóriájában remeklő spanyol az elmúlt két évet a Ducatiban töltötte, és bár tavaly szerzett is futamgyőzelmeket, ám így is a váltás mellett döntött, amikor a Honda ülést ajánlott fel neki.

A japánoknál azonban végleg megbicsaklott Lorenzo karrierje, nem hogy a futamgyőzelemhez, de még a dobogóhoz sem került közel, sőt, idén még az első tízbe sem tudta beverekedni magát. A Hollandiában súlyos sérülést szenvedő spanyol sokat panaszkodott a Honda motorjára, amellyel azonban csapattársa, Marc Marquez letarolja a mezőnyt.

A Honda a jelek szerint lassan kezdi megunni a spanyol gyengébb formáját, és kritikáját is, és bár a csapat továbbra is örülne, ha Lorenzo kitöltené a jövő év végéig szóló szerződését, de a csapatfőnök szavai alapján az sem lehetetlen, hogy a spanyol idő előtt távozik.

"Jorge kapcsán olyan ez, mintha minden újrakezdődne, de akarnia kell, lelkesnek és motiváltnak kell lennie. Vállalnia kell a kockázatot, és el kell fogadnia, hogy ebben a sportágban sérüléseket lehet szerezni. Olyan ez, mintha valaki fogná magát, aztán beugrana a bokszringbe" - mondta Alberto Puig. "Nem hiszem, hogy Lorenzo gondja a technika lenne, sokkal inkább a bátorság és az elhivatottság hiánya. Mi alig várjuk, hogy ugyanolyan gyorsnak lássuk, mint amilyen a Yamahánál volt, ez egy álom."

Puig ugyanakkor elárulta, hogy a Honda még nem gondolkodott azon, hogy kivel helyettesítené a spanyolt, ha ő a szezon végén a távozás mellett dönt. "Ha úgy dönt, hogy a második év előtt megszakítja a szerződését, amit mi nem szeretnénk, akkor a Honda nehéz helyzetbe kerül, mert nem állunk erre készen. Még nem gondolkodtunk a pótláson" - jelentette ki Puig.

"De persze ha így alakul, akkor reagálni fogunk, és keresünk egy opciót, még ha nem is leszünk boldogok" - mondta a csapatfőnök. Jelenleg gyakorlatilag telített a MotoGP 2020-as mezőnye, ám a KTM-től távozó Johann Zarco ugrásra kész lenne, ha Lorenzo távozásával akár a gyári csapatnál, akár az egyik partneristállónál akadna hely a számára. Ugyanakkor a Honda már ajánlott lehetőséget Zarcónak, de ő akkor elutasította.

"Mi 2019-re ajánlottunk egy motort Zarcónak, de ő elutasította. De aztán elnézést kért, kirúgta az ügynökét, amiért nem tájékoztatott minket rendesen. Ebben az értelemben ő úgy viselkedett, mint egy úriember, és minden tiszta is közöttünk. De most nem is gondolunk rá, mert Lorenzo a versenyzőnk" - jelentette ki a Repsol Honda első embere.

