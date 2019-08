Csehországban folytatódik a kamion-Eb: Hajrá Kiss Norbi!

A bajnokságot vezető Jochen Hahn 197 pontjával szinte biztos befutónak tekinthető, nehéz lesz őt bárkinek befognia, a második helyért azonban kőkemény harc várható a következő négy versenyhétvégén. A német Tankpool24 csapat magyar versenyzője készen áll a küzdelemre, habár a nyári szünetben inkább csak aktív pihenéssel tudott készülni az előtte álló feladatokra.

“Egy-egy nap a Balatonon, a sarudi élményfaluban, a Dunakeszi jetski tavon, főleg ilyen programok jutottak az elmúlt hetekre. A Macskaárvaházban fát is ültettünk, egy befogadott cicának gazdát kerestünk, a női röplabda-Eb-n szurkoltunk a magyar lányoknak, szóval tényleg eseménydús időszak van mögöttem, de már hiányzik a versenyzés” - számolt be szabadságáról Kiss Norbert.

Elmondta azt is, a csapat kecskeméti műhelyében dolgozó szorgos szerelők alig tartottak szünetet a nyáron, végig a Mercedes kamionok felkészítésével foglalkoztak.

“Nagyon nagy köszönet a srácoknak, mert többet dolgoztak, mint amennyit pihenni tudtak. Volt jó kis karbantartás mindkét autón, fejlesztés a futóműveken. A motor marad egyelőre ugyanaz, amivel eddig mentünk, de így sem unatkoztunk.”

Tavaly egy második és egy harmadik helyet szerzett Csehországban, ehhez hasonlóan idén is szeretne dobogóra állni.

“Nehéz lesz, biztos vagyok benne, mert az elnyújtott kanyarok miatt előtérbe helyeződik a motorerő, de megpróbáljuk kihozni a maximumot ebből is. Gyakori az eső Mostban, ha esetleg most is eleredne, akkor újra lenne esélyünk a futamgyőzelemre, azzal pedig fontos pontokat szerezhetnénk.”

A FIA ETRC hétvégi programja, Most, Csehország:

augusztus 30., péntek

13.00 - első szabadedzés

15.00 - második szabadedzés

augusztus 31., szombat

9.40 - warm up

11.15 - első időmérő (Superpole-lal)

14.05 - első verseny

16.40 - második verseny

szeptember 1., vasárnap

9.35 - warm up

11.05 - második időmérő (Superpole-lal)

14.10 - harmadik verseny

17.25 - negyedik verseny